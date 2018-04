Ostern 2018 auf Sylt : Viele Eier, weniger Gäste

Der Ansturm der Gäste erreichte nicht das Vorjahresniveau.

von shz.de

03. April 2018, 18:11 Uhr

Viel Sonne, kalter Wind und spürbar weniger Gäste – Gastronomen, Hoteliers und Vermieter blicken mit gemischten Gefühlen zurück auf die Ostertage. „Die Insel war nicht so gut besucht wie in der Vergangenheit“, zog Dehoga-Chef Claas-Erik Johannsen gestern ein vorläufiges Fazit.

Der Vorsitzende des Dehoga-Bezirksverbands Sylt sieht die Ursache im Ostertermin: „Frühe Ostern waren schon in der Vergangenheit immer schwierig.“ Die Wettervorhersage für die Nordseeinseln sei eher schlecht ausgefallen. Viele Gäste zog es in wärmere Gefilde oder zum Skilaufen in die Alpen, die mit guten Schneebedingungen lockten. Die Urlaubsinsel Sylt stehe im internationalen Wettbewerb, viele Gäste entschieden kurzfristig, in welches Land sie reisen.

Dass es auf Sylt noch freie Unterkünfte für Kurzentschlossene gibt, hatte Sylt-Marketing-Chef Moritz Luft schon eine Woche vor Ostern in einer DPA-Umfrage mitgeteilt. Die Online-Werbemaßnahmen der SMG sowohl für Hotelangebote als auch für das insulare Buchungssystem wurden der Nachfrage angepasst.



Früher Ostertermin war eine der Ursachen





Der Ostertermin, die kühle Witterung, der Trend zu kürzeren Aufenthalten und kurzfristigen Buchungsentscheidungen – alles Gründe für eine schwächere Auslastung der Gästebetten. Allerdings sah Moritz Luft auch die Bahn in der Pflicht, die im Osterreiseverkehr Gleisbauarbeiten bei Pinneberg angesetzt hatte.

„Terminbedingt hatten wir weniger Gäste als letztes Jahr“, bestätigte auch die Sylt Tourismus Zentrale. Zum Vorteil der Autofahrer, denn Klagen über Staus an der Autoverladung in Niebüll seien in diesem Jahr ausgeblieben.

Laut DB-Sprecherin Sabine Brunkhorst bewegte sich die Zahl der beförderten Fahrzeuge „knapp auf dem Vorjahresniveau.“ Dank zusätzlicher Züge sei es nicht zu Staus gekommen. Konkurrent RDC sprach von „lebhaftem Reiseverkehr“ und einer „guten Auslastung“ seiner blauen Autozüge, „erfreulicherweise ohne nennenswerte Staus oder Störungen bislang.“ Die Syltfähre war am Ostermontag ab List ganztägig ausgebucht. Auch gestern sei der Abreiseverkehr noch spürbar gewesen, hieß es von der Reederei.

Doch die Osterreisewelle ist noch nicht vorbei: Alle Anbieter rechnen für kommendes Wochenende mit starkem Abreiseverkehr.