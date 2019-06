Sylter Bauprojekt : Viel Zustimmung für Dünenkrone

Gosch und Paulsen investieren zweistelligen Millionenbetrag in den Bau von 75 Ferienwohnungen an der Lister Hafenstraße.

von Ralf Henningsen

21. Juni 2019, 16:43 Uhr

List | Nächstes großes Bauprojekt im Inselnorden: In der Lister Hafenstraße planen Jürgen Gosch und Sven Paulsen den Bau von sechs Häusern mit insgesamt 75 Ferienwohnungen und bestem Blick aufs Wattenmeer. Direkt am Oststrand, zwischen Arosa und Fähranleger, soll ein attraktiver Hafenboulevard entstehen. Paulsen schätzt die Gesamtkosten auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Am Donnerstag gewährten Investoren und Architekten der Öffentlichkeit im Gemeindesaal einen ersten Einblick in die Entwürfe.

Paulsen und Gosch haben das 12 500 Quadratmeter große Grundstück in der Hafenstraße mit der Lagerhalle und dem Soldatenheim schon 2008 vom Bund gekauft. Erste Baupläne gab es bereits 2010 und 2015, berichtete Sven Paulsen vor rund 50 Zuhörern im Gemeindesaal. Die neuen Pläne sind Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, an dem sich vier Büros beteiligt haben. „Wir haben uns in mehreren Runden gemeinsam mit der Gemeinde für den Vorschlag von Thomsen & Partner aus Westerland entschieden.“

Die jetzige Bebauung an der Hafenstraße stelle einen städtebaulichen Missstand dar, erklärte Martin Stepany von der AC-Planergruppe aus Itzehoe. Schon 2013 sei im Rahmen der Ortsentwicklung überlegt worden, was aus diesem wichtigen, 250 Meter langen Abschnitt im Lister Ortskern werden kann. „Uns war allen klar, dass diese erste Reihe direkt am Wasser nicht für bezahlbaren Dauerwohnraum geeignet ist“, sagte Stepany, das hätten auch Gespräche mit dem Kreis und dem Land ergeben. Dauerwohnraum werde bei dem Projekt Dünenpark auf dem Lister Kasernengelände entstehen.

Stattdessen sind an der Hafenstraße sechs neue Häuser mit Ferienappartements geplant. Der Name Dünenkrone sei entstanden, weil die Gebäude wie die Zacken einer Krone aus der Düne herausragen. Von der Idee, das Logistikgebäude zu erhalten und umzubauen, hätten sich die Investoren aus baulichen und gestalterischen Gründen schnell verabschiedet. Erste Pläne sahen auch noch einen Gastronomieanteil vor, doch darauf wurde mittlerweile verzichtet. Nicht zuletzt, weil einen Steinwurf entfernt bereits der Lister Markt mit Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistern entstanden ist.

Bei ihren Plänen sei es ihnen wichtig gewesen, die Dünenlandschaft bis an die Hafenstraße zu ziehen und die Häuser darin einzubetten, erläuterte Sandra Thomsen. Dafür holten die Sylter Architekten auch den Hamburger Landschaftsplaner Ando Yoo mit ins Boot. Die dreigeschossigen Häuser erhalten jeweils noch ein Staffelgeschoss mit zwei Wohnungen. Insgesamt, ergänzte Sven Paulsen, sollen je nach Aufteilung 75 Wohnungen in einer Größe zwischen 50 und 100 Quadratmetern entstehen. Autos sollen die Dünenlandschaft nicht stören – sie werden in die Tiefgarage verbannt, die den sechs Häusern auf ganzer Länge unterirdisch vorgelagert wird.

Bei der Außengestaltung orientierten sich die Architekten an der Umgebung: „Die helle Fassade in einem Sandton korrespondiert mit dem Oststrand, braune Holzlamellen passen zur Dünenlandschaft und die großen Glasflächen nehmen das Thema Wasser auf“, erläuterte Christoph Thomsen. Die großen Dächer sollen ebenfalls begrünt werden, um möglichst viel natürliche Fläche wieder herzustellen.

Sven Paulsen setzt vor allem auf Hochwertigkeit, mit dem sich die Appartementhäuser von ähnlichen Angeboten absetzen sollen. Platz für E-Mobilität und Bikesharing und eine gute Anbindung an den ÖPNV seien bei so einem Bauprojekt heute selbstverständlich.

Bei der anschließenden Diskussion wurde aus den Reihen der Zuhörer viel Zustimmung laut. Auf die Frage nach dem Hochwasserschutz antwortete Martin Stepany, dass der Landesbetrieb Küstenschutz bereits seine Zustimmung gegeben habe. Bis die Häuser gebaut sind, werde aber noch einige Zeit ins Land gehen. Nächster Schritt ist nun die Bauleitplanung. „Das braucht seine Zeit.“