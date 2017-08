Sylter Tradition : Viel Spaß mit alten Kleidern

vergrößern 1 von 2 Foto: wsz 1 von 2

Das Publikum hatte seinen Spaß im sonnigen Garten des Sylter Heimatmuseums: Zum Abschluss der Trachtenausstellung „Wiederentdeckt“ hatte Silke von Bremen mit den Ausstellungsmachern und ihren Darstellen von Living History Sylt zu einer unkomplizierten Modenschau für jedermann eingeladen. Wer noch „Schätzchen“ zuhause gefunden hatte, durfte diese auf dem kurzerhand zum Laufsteg umfunktionierten Museumsweg präsentieren: Herrenmode aus den vergangenen Jahrhunderten war genauso vertreten wie umgearbeitete Nachtwäsche aus Großmutters Zeiten, ein Ballkleid aus der Hochzeit der Chemiefaser und natürlich die original Sylter Trachten in der roten, blauen und „Lister“ Variante. Ganz besondere Kleidungsstücke hatte Jutta Sanders mitgebracht: 1964 war sie als Schwimmerin bei der Olympiade in Tokio gestartet.

Wie sehr Kleidung immer ein Ausdruck des Zeitgefühls sei, stellte Silke von Bremen in ihrer charmanten und fachkundigen Moderation heraus. Gerade bei der Betrachtung von Details ließen sich zahlreiche Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten und Lebensumstände ziehen.

Mit der Modenschau wurde die beachtenswerte Trachtenausstellung im Sylter Heimatmuseum beendet. Die dort gezeigten Puppen treten jetzt ihren Weg nach Föhr in die nächsten Ausstellungsräume an. Da Living History Sylt die Ausstellung in Kooperation mit dem Sylter Heimatmuseum umgesetzt und finanziert hatte, lag allen Beteiligten ein passendes „Tschüss-sagen“ durch die Modenschau sehr am Herzen.

von Wiebke Stitz

erstellt am 29.Aug.2017 | 05:23 Uhr