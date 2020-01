Viel mehr Geld für Kita Tinnum

Höhere Baukosten, Probleme mit dem Grundwasser, neue Vorschriften: Kosten für zweite Erweiterung steigen um 350 000 Euro

Westerland | Es war die Hiobsbotschaft in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses: Voraussichtlich um ganze 350 000 Euro sollen die Baukosten für den zweiten Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte in Tinnum steigen. Ursprünglich geplant war der Baubeginn am 1. Februar, eine knappe Million Euro war für die Maßnahme bisher im Haushalt vorgesehen.

Überbringerin der schlechten Nachrichten war Monika Kuhn: „Uns laufen die Kosten weg“, bedauerte die Verwaltungsmitarbeiterin. „Und das, obwohl wir aktuelle Erfahrungswerte aus vergleichbaren Bauvorhaben zur Kosteneinschätzung eingesetzt hatten.“

2017 war der erste Anbau am Tinnumer Kindergarten fertiggestellt worden, der Krippenplätze für 20 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren bot. Schon bei der Einweihung waren alle Plätze belegt, weitere 60 Kinder standen bereits auf der Warteliste. Damals konnte Bürgermeister Nikolas Häckel stolz verkünden, dass die Gemeinde beim Bau noch „unter unserem Budget von 873 000 Euro geblieben ist und sogar noch etwas übrighatte, um den Altbau zu renovieren.“

Heute, drei Jahre später, soll der etwa gleichgroße Anbau für je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe etwa das Anderthalbfache kosten. Diese Steigerungen seien aber nicht allein in den gestiegenen Baukosten begründet, erklärte Marcus Kopplin: „Die Kostensteigerung durch die Gewerke beträgt rund 125 500 Euro, das sind 12,6 Prozent“, rechnete der Chef des Kommunalen Liegenschaftsmanagements (KLM) vor. Die gleichen Kostensteigerungen erlebe er derzeit im Wohnungsbau: Ein Quadratmeter Klinkerfläche beispielsweise habe noch vor kurzem 174 Euro gekostet, jetzt fallen 225 Euro dafür an.

„Außerdem gibt es ein Problem mit dem Grundwasser“, erklärte der KLM-Chef weiter. Feuchte Böden und hohe Wasserstände im Süden Tinnums zwingen den Bauherren dazu, das Gebäude anzuheben – mit Mehrkosten in Höhe von 154 000 Euro. Das kenne er bereits vom Wohnungsbauvorhaben am Litjenwai: Spezieller Beton zur Abdichtung, der Bau zusätzlicher Drainagen, „wir müssen sehen, dass wir das Wasser aus Tinnum wegbekommen.“

Zuletzt hatte der Kreis Nordfriesland noch für steigende Baukosten gesorgt: Neue Vorgaben, darunter Umkleidekabinen und Spinde für das Personal, machen nun auch den Umbau im Altbestand teurer. „Wir haben keine Alternative“, warf Gerd Nielsen (SPD) ein. Die Plätze würden benötigt, und eine weitere Verzögerung würde den Bau nur noch teurer machen. Das sahen auch die übrigen Ausschussmitglieder so, obgleich Wolfgang Jensen (CDU) mit Blick auf den kommenden Finanzausschuss am 5. März zu bedenken gab, „dass die entstehenden Mehrkosten an anderer Stelle eingespart werden müssen.“

Eine Abstimmung gab es an diesem Abend nicht, lediglich ein Stimmungsbild – der Hauptausschuss ist nicht das richtige Gremium für diesen Beschluss. Die Zeit aber drängte: Die Bindefrist für die Ausschreibungen laufen am 10. Februar aus – wird diese nicht eingehalten, muss neu ausgeschrieben werden. Mit sicherlich negativen Folgen für den Baubeginn, der sich um mindestens drei bis vier Monate verzögern würde. „Im schlimmsten Fall haben die Firmen bis dahin gar keine Kapazitäten mehr frei. Dann bezweifle ich, dass wir in diesem Jahr überhaupt noch bauen können“, mutmaßte der KLM-Chef.

So weit wird es nun aber nicht kommen müssen: Mit der einstimmigen Rückendeckung des Hauptausschusses wird der Bürgermeister den Mehrkosten nun in einem Eilentscheid zustimmen und sich den Segen der Gemeindevertreter nachträglich durch einen Beschluss auf ihrer nächsten Sitzung einholen. sc