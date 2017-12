Sylter Schienenverkehr : „Viel Lob für unser Serviceteam“

vergrößern 1 von 1 Foto: RDC 1 von 1

von Michael Stitz

erstellt am 14.Dez.2017 | 10:31 Uhr

Herr Hunkel, vor wenigen Tagen ist der neue Fahrplan 2018 für den Autozug Sylt in Kraft getreten. Dieser enthält einige Fahrten mehr als der vorherige. Gibt es weitere Veränderungen beim blauen Autozug?

Ja, wir fahren mit bis zu 22 Fahrten täglich nicht nur mehr, sondern auch gleichmäßiger über den Tag verteilt. Dies bedient den Wunsch unserer Fahrgäste nach mehr Flexibilität bei ihrer Reiseplanung, insbesondere bei der Rückreise ab Westerland. Außerdem können bei uns sämtliche Fahrten des neuen Fahrplans schon jetzt auf www.autozug-sylt.de im voraus gebucht werden – auf Wunsch auch mit Reservierung.

Reservierung bedeutet aber, dass sich Fahrgäste auf einen Zug festlegen müssen. Wie soll das an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen funktionieren?

Indem wir zwei verschiedene Kategorien an Tickets mit Reservierung anbieten. Unser Online-Flexpreis-Ticket enthält zur Fahrkarte eine Reservierung bei voller Flexibilität: Erreicht der Fahrgast seinen gebuchten Zug nicht, kann er mit dem Flexpreis-Ticket auch jeden anderen unserer Züge nutzen. Er geht also trotz Buchung kein Risiko ein. Bei unserem besonders günstigen Online-Sparpreis-Ticket ab 19,90 Euro bucht der Fahrgast einen Platz mit fester Zugbindung. Das Online-Sparpreis-Ticket bieten wir daher auch nicht für absehbar hochfrequentierte Zugverbindungen an. Zu allen anderen Zeiten ist es aber eine besonders preisgünstige Alternative, gerade auch für Fahrgäste, die Tagesrandzeiten nutzen können. Mit Stau muss an bestimmten Reisetagen leider solange gerechnet werden, bis beide Autozüge die generelle Reservierung einführen.

Wenn Sie auf das vergangene erste Jahr seit Ihrer Betriebsaufnahme im Oktober 2016 schauen, welche Entwicklung sehen Sie dann für den blauen Autozug?

Nach dem eher schwierigen Start im Spätherbst vorigen Jahres mit diversen Streckenbaustellen, Sturm an Weihnachten und einer bis in dieses Jahr andauernden, inakzeptablen Wegeleitung an den Terminalauffahrten hat sich unser Betrieb ab Frühjahr 2017 erfreulich gut entwickelt. Beständig steigende Kundenzahlen, rege Nachfrage nach Online-Tickets und viel Lob für unser freundliches Serviceteam hat uns eine Auslastung von durchschnittlich 50 Prozent beschert – in der Hochsaison waren wir regelmäßig ausgebucht.

Sie haben in der Vergangenheit viel Kritik, teilweise auch offen bekundete Ablehnung auf der Insel erfahren. Sehen Sie das gelassen oder als Ansporn, Ihre Qualität zu steigern?

Mit Kritik gehen wir immer offen um, solange sie konstruktiv und sachlich vorgetragen wird. Auf der Insel konnten wir so zum Beispiel bei Treffen mit dem Hauptausschuss der Gemeinde, mit den Sylter Unternehmern, bei Bürgermeister und Bürgervorsteher sowie interessierten politischen Gruppen wie der Insulaner-Fraktion im persönlichen Gespräch vieles richtig stellen. Wenn man als erster privater Autozuganbieter nach Sylt kommt, erfüllt das nicht jeden nur mit Freude. Die Erwartungen an uns waren berechtigterweise enorm, eben weil die Alternative Straße nicht existiert – und unser Start von uns deutlich früher avisiert wurde. Die technisch bedingten Verzögerungen haben dann nachvollziehbar für Skepsis und Kritik gesorgt. Seitdem wir den Betrieb im Oktober 2016 aufgenommen haben, fahren wir jedoch sehr stabil. Doppelstockwagen hatten wir ebenfalls zunächst früh in Aussicht gestellt und die Wagenentwicklung bereits umgesetzt. Nachdem die DB dann jedoch im August 2015 mit ihrem Sylt Shuttle Plus im Vergabeverfahren überraschend einen erheblichen Anteil der Trassen für sich entscheiden konnte, blieben für uns im Fahrplanjahr 2016 nur wenige Fahrten übrig; dafür baut niemand eigene, neue Doppelstockwagen. Wir haben daraus gelernt – setzen es jetzt erst um und reden dann darüber. Ferner vermischt sich das Dilemma rund um die defekte Wagenflotte bei den Personenzügen in der Wahrnehmung mancher verkehrterweise mit unserem Betriebsstart. Zeitlich gibt es da zwar eine Nähe – drei Wochen nach unserer Betriebsaufnahme wurde die Wagenflotte der Marschbahn stillgelegt. Ursächlich hängt das aber in keiner Weise zusammen. Kritik an unserer Qualität hat uns jenseits von strecken- oder wetterbedingten Verspätungen ansonsten nur sehr vereinzelt erreicht – im Gegenteil, unsere Fahrgäste loben unser freundliches Team und unsere Flexiblität.

Das Verhältnis zwischen Ihnen und der Deutschen Bahn beziehungsweise dem Sylt Shuttle wird als wenig kooperativ wahrgenommen. Was läuft schief?

Die DB ist die Autozugverbindung nach Sylt jahrzehntelang im Monopol gefahren, bis wir uns als erstes Eisenbahnverkehrsunternehmen erfolgreich um einen Trassenvertrag mit zehnjähriger Laufzeit beworben und der DB hier damit erstmals Wettbewerb beschert haben. Es ist verständlich, dass man uns da nicht sofort mit offenen Armen empfängt. Auf dem gemeinsam genutzten Terminal wurde sich erstmal sehr viel Zeit gelassen, bis Fahrgäste durch transparente Wegeleitung die Abfertigungsspuren für den blauen Autozug überhaupt erkennen konnten. Mittlerweile besteht zum Glück großes Einvernehmen darüber, dass wir Autozuganbieter nur dann unserer großen Verantwortung für die Insel und ihre Gäste gerecht werden, wenn wir im Interesse aller Fahrgäste konstruktiv miteinander an einer besseren Anbindung der Insel arbeiten. Regelmäßigen Austausch gibt es nun auf allen Ebenen, dazu Workshops zur Qualitätsverbesserung auf den Terminals im festen Turnus. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicher auch, dass wir selbst zahlende Kunden der DB sind – als Mieter auf ihren Verladeterminals.

Wann werden Sie gegenseitig Tickets anerkennen?

Wir vom blauen Autozug haben schon immer eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an hochfrequentierten Reisetagen Wartende vor oder auf den Terminals mittels gegenseitiger Ticket-Akzeptanz so schnell wie möglich befördern zu können. Nach unserer Kenntnis kann dies in solchen Situationen auch kartellrechtlich funktionieren. Die DB prüft seit Juli die Möglichkeit gegenseitiger Ticket-Anerkennung an solchen Tagen.

An manchen Tagen sieht man nur wenige Fahrzeuge auf Ihren Zügen. Sind Siemit der Auslastung des Autozuges trotzdem zufrieden?

Nach dem erwähnten schwierigen Start haben wir in unserem ersten Betriebsjahr die finanziellen Erwartungen erfüllt, auch wenn wir angesichts der notwendigen Anfangsinvestitionen natürlich noch keine schwarzen Zahlen schreiben können. Vom neuen Fahrplan 2018 erwarten wir uns eine weiter wachsende Auslastung, da es nun nicht mehr die großen zeitlichen Lücken gibt. Zudem wird unser Online-Ticketshop sehr gut angenommen und wir planen weitere attraktive Produkte, speziell für Vielfahrer. Drittens wächst unsere Bekanntheit mit jedem Tag, auch von der Insel nehmen immer mehr Partner Kontakt zu uns auf, um mit uns Kooperationen für Tourismusangebote und Events zu vereinbaren oder bei uns zu werben. Mit dem Ausbau unseres Ticket-Webshops investieren wir neben der Schaltung von Printanzeigen und Hörfunkspots künftig verstärkt ins Online-Marketing.

Wann werden Sie die angekündigten doppelstöckigen Autozüge einsetzen können? Sind die eigentlich überhaupt schon im Bau?

Wir investieren nun, da wir im Fahrplan 2018 deutlich mehr Fahrten anbieten können, konsequent in die Flotte. So haben wir mit dem Siemens Vectron DE gerade zwei der modernsten, effizientesten und leisesten dieselelektrischen Lokomotiven „made in Germany“ gekauft. Bei den Wagen laufen derzeit zwei Prozesse parallel – zum einen optimieren wir unsere blauen Flachwagen weiter, zum anderen lassen wir neue Doppelstockwagen herstellen. Die kann man leider nicht einfach „im Regal“ einkaufen, weil der Sylter Autozugtransport mehrere Besonderheiten aufweist, etwa die, dass Fahrgäste während der Überfahrt im Fahrzeug sitzen bleiben und dass der Zug seitlich be- und entladen wird. Es gibt diese Wagen weltweit nicht zu kaufen, sie müssen neu produziert werden – inklusive aktueller Sicherheitsanforderungen. Wir gehen davon aus, dass wir inklusive der erforderlichen Tests und Zulassung 2020 bis spätestens 2021 eigene Doppelstockwagen in Betrieb nehmen können. Unterdessen hatten wir im November angefragt, ob wir die in Tinnum abgestellten Doppelstockwagen des Sylt Shuttle für Hochfrequenztage anmieten können. Nach Auskunft von DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis werden diese aber vollständig seitens der DB benötigt und stehen leider nicht zur Verfügung.

Das Schienennetz nach Sylt gilt als völlig überlastet. Haben Sie Ideen, wie sich die Situation auf dieser Strecke für alle Nutzer verbessern könnte?

Der bestehende Fahrplan aller Eisenbahnanbieter ist so abgestimmt, dass Auto-, Personen- und Güterzüge grundsätzlich problemlos die Strecke befahren können. Problematisch ist jedoch, dass sich Störungen auf dem eng getakteten Schienenweg allzu leicht den Tag über aufaddieren und so erhebliche Folgeverspätungen verursachen. Das liegt daran, dass die Syltverbindung bislang nicht durchgehend zweigleisig ausgebaut und bei Störungen entsprechend anfällig ist.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung für die Autozugverbindung nach Sylt ein, wenn man die starken Interessen bedenkt, eigentlich weniger Autos auf der Insel haben zu wollen?

Uns zumindest erreichen derzeit mindestens ebenso starke Interessen, bitte häufig und mit langen, zweistöckigen Zügen möglichst viele Fahrzeuge auf die Insel zu transportieren. Dies am liebsten bis spät in die Nacht. Man hat uns in einer Sitzung sogar öffentlich gerügt, dass wir mit Ende der Sommersaison unsere Spätzüge nach 22 Uhr eingestellt haben. Obwohl zu dieser Uhrzeit im Schnitt nur drei bis vier Fahrzeuge einen Autozug benötigten, sollten wir weiter zu später Stunde mit dem 600 Meter langen Zug durch Morsum, Keitum und Westerland fahren. Die Zahl von Anwohnern, die sich von Spätzügen akustisch belästigt fühlten, war da höher. Wir bemühen uns, die verschiedenen Interessen auf der Insel bestmöglich zu bedienen. Die Anschaffung unserer beiden neuen, verbrauchs- und lärmarmen Lokomotiven ist dafür ein Beleg. Zudem haben wir mehrere Dutzend neuer Arbeitsplätze in Nordfriesland geschaffen. Neben der Insel fühlen wir uns auch unseren Mitarbeitern auf den Terminals, Zügen und in der Verwaltung verpflichtet, uns hier mit einem nachhaltigen Angebot erfolgreich zu etablieren.