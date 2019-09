Vicky Leandros kommt wieder nach Sylt

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 17:50 Uhr

Westerland | Diese Nachricht wird alle Schlagerfans freuen: Aufgrund der großen Nachfrage bei dem ausverkauften Konzert der Sängerin Vicky Leandros im vergangenen Jahr konnte der Sylter Event-Veranstalter Peter Kötting (PK Events) den Star für 2020 erneut verpflichten: Am Sonnabend, 1. August, wird Vicky Leandros das Publikum im Congress Centrum Sylt in Westerland erneut begeistern.

Im Rahmen ihres Westerländer Konzerts „Vicky Leandros: Die großen Erfolge - Das Leben und ich“ dürfen sich die Besucher auf bekannte Songs wie „Ich hab die Liebe geseh'n“, „Manolito“ oder „Sag nicht auf Wiederseh'n“ freuen, aber ebenso auf sehr persönliche Titel, die die deutschgriechische

Gesangslegende in jüngster Vergangenheit selbst komponiert und getextet hat: Titel,

die einerseits das Leben mit Augenzwinkern betrachten und andererseits viel Gefühl zeigen.

Die Tickets für das Konzert sind ab dem morgigen Freitag, 27. September, im Vorverkauf zum Preis von 79 Euro für die Premium-Plätze in den Reihen eins bis sieben (ausschließlich online unter der Adresse www.insel-ticket.de verfügbar) sowie in allen übrigen Sitzreihen bei

freier Platzwahl für 59 Euro unter www.insel-ticket.de, bei allen bekannten Sylter

Vorverkaufsstellen sowie der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau in Westerland erhältlich.