VHS-Kursus für Holzfäller

von Anja Werner

14. Februar 2019, 17:37 Uhr

Für Mitarbeiter von Gartenbaubetrieben oder öffentlichen Einrichtungen und interessierte Privatpersonen bietet die VHS Sylt einen Holzfällerkurs an, in dem der Umgang mit der Motorsäge sowie Fälltechniken unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitssicherung im Mittelpunkt stehen. Es ist ein Basislehrgang nach UVV Forsten (VSG 4.3.), ein Zertifikat nach einer Praxisprüfung bildet den Abschluss. Dies ist der letzte Holzfällerkurs in diesem Winter. Der Kurs beginnt am Sonnabend, 23. Februar, um 7.30 Uhr in der VHS Husum, der Unterricht und Praxis finden an einem Sonnabend statt. Weitere Informationen: VHS Sylt, Stephanstr. 6, Westerland, Tel. 04651/ 851266 oder E-Mail: mail@vhs-sylt.de.