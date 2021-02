„Verwaltung muss Dienstleister für Einwohner und Politik sein“

Kandidat Clemens Raab (CDU) will sich dafür einsetzen, dass Sylt als Heimat- und Urlaubsinsel im Einklang existieren kann

Avatar_shz von

04. Februar 2021, 12:43 Uhr

Am 7. März wird gewählt: Dann entscheidet sich, welcher der vier Kandidaten das Rennen um das Amt des Verwaltungschefs machen wird. In unserer Serie „Fünf Fragen an die Kandidaten“ äußern sich die Aspiranten zu aktuellen politischen Themen und ihren Plänen. In dieser Folge: Clemens Raab von der CDU.

Mit welchen Instrumenten sollte der Dauerwohnraum auf der Insel langfristig stärker gesichert werden?

Das sicherste Instrument ist gemeindeeigener Wohnraum über das Kommunale Liegenschafts-Management

(KLM). Die Politik hat es der KLM ermöglicht, 350 bezahlbare Dauerwohnungen neu zu bauen, weitere sind in der

Fertigstellung. Das KLM muss mit ausreichend Mitteln und weitreichenden Kompetenzen gestärkt werden. Tritt die Gemeinde nicht als Bauherr auf, sind weitere Absicherungen über vorhabenbezogene Bebauungspläne, Erbbaurechte und städtebauliche Verträge möglich. Allgemeinverträgliche Instrumente müssen entwickelt werden, Dauerwohnraum gehalten und gebaut werden. Die Aufgabe der Verwaltung ist es, mit allen Inselgemeinden, Kreis und Land einen transparenten Prozess auf Augenhöhe ins Leben zu rufen, der gemeinschaftliche Lösungen zum Ziel hat.

Wie kann die Insel auch für Jugendliche und junge Erwachsener attraktiver gemacht werden?

Sylt bietet viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten, alle Arten von Wasser- und Trendsportarten. Die Idee und Umsetzung eines Multiparks ist ein Bestandteil, um das Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene attraktiver zu gestalten. Es ist noch Luft nach oben. Gerade für junge Erwachsene fehlen Orte der Geselligkeit. Sei es ein Café, Bistro oder eine Abendlocation. Viele dieser Orte sind in den letzten Jahren aus dem Angebot verschwunden. Ein modernes, dem Zeitgeist entsprechendes Jugendzentrum für Jugendliche sowie ein gastronomisch geprägter Treffpunkt für junge Erwachsene – solche Anlaufpunkte wieder zu ermöglichen, ist mir ein persönliches Anliegen.

Stichwort Zukunftsforum: Wie soll der Tourismus Ihrer Meinung nach gesteuert werden?

Unsere Leitökonomie ist der Tourismus. Unser gesamter insularer Wirtschaftskreislauf ist direkt und indirekt davon abhängig. Das Zukunftsforum Sylt war ein guter Start, weil es von insularen Akteuren ins Leben gerufen wurde. Mein Wunsch ist, dass Urlaubsinsel und Heimatinsel im Einklang existieren können. Der Dialog mit Bürgerbeteiligung für die zukünftige Entwicklung des Tourismus, der Gästekapazitäten und Mobilität hat begonnen. Die Offenheit und der aktive Impuls müssen auf insularer Ebene mit allen Akteuren weitergeführt werden. Ein plattes „weiter so“ wird für unsere liebens- und lebenswerte Insel nicht zielführend sein! Eine Idee ist eine insulare Abstimmungsrunde mit Entscheidungsträgern, welche die zukünftige Ausrichtung fortlaufend kritisch betrachtet und weiterentwickelt. Ein offener Dialog mit Syltern, Verbänden, Vereinen, Touristik, Wirtschaft und Politik für einen sich annähernden Konsens zwischen Lebens- und Wirtschaftsraum ist das Ziel.

Wie wollen Sie sich für die Syltpendler einsetzen?

Die Bahnstrecke ist ein wiederkehrender Brennpunkt. Gespräche am „Runden Tisch“ haben wenig bewirkt. Ein Erfolg ist die aktuelle, 160 Millionen Euro schwere Investitionsoffensive 2018-2023 zur Stabilitätsverbesserung der Schiene. Das Ziel des zweigleisigen Ausbaus steht fest im Bundesverkehrswegeplan. Bis 2030 wird für 221 Millionen Euro auf 14 Kilometern zwischen Niebüll und Klanxbüll die Zweigleisigkeit ausgebaut. Der Ausbau Richtung Sylt folgt. Bei den Ausschreibungskriterien zur Marschbahn muss Sylt vom Land und von der Nah.SH mit einbezogen werden. Denn so können wir die für unsere Pendler wichtigen Punkte einbringen, um Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel: Anzahl und Abfahrtzeiten der Verbindungen, Anzahl und Ausstattung der Waggons, funktionierende und saubere WCs, W-Lan, etc. Der Vertrag zwischen Land und der DB Regio läuft in vier Jahren aus. Ein direkter Draht nach Kiel ist wichtig, um diese Punkte platzieren zu können.

Was oder welches politische Thema wollen Sie als erstes angehen, sollten Sie am 7. März ins Rathaus gewählt werden?

Vertrauen schaffen! Denn Sylt kann besser! Dafür stehe ich. Ein gesamtinsularer vertrauensvoller Umgang ist mein Ziel. Offensichtlich ist das heute nicht der Fall. Verwaltung muss in erster Linie Dienstleister für unsere Einwohner und die Politik sein. Miteinander gestalten, transparent, auf Augenhöhe für Sylt. Der Politik und den Bürgern Instrumente an die Hand geben für eine starke Gemeinschaft. Ein offenes Rathaus, ein offenes Ohr und ein Stil der Menschlichkeit ist mein Ziel. Damit wir zeitnah nicht nur eine Top-Destination im Bereich Tourismus sind, sondern auch für unsere Sylter, Schüler, Senioren und die Verwaltung an vorderster Stelle in Deutschland stehen. Testzentrum, Impfstation, Öffnung von Kitas und Schulen, finanzielle und bürokratische Entlastungen, Digitalisierung und die Luca-App sind aktuelle Themen.