Feuerwehreinsatz auf Sylt : Verschlossener Container brannte im Hinterhof

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Elias 1 von 1

Ein mit Vorhängeschloss verriegelter Container brannte am Montag Nachmittag in einem Hinterhof der Innenstadt. Wie die Feuerwehr berichtete, sei der Brand aber nach zehn Minuten gelöscht gewesen. Eine genaue Ursache konnte noch nicht ausgemacht werden. In dem Container wurden zwei Feuerzeugbenzin-Dosen gefunden, sagte Wehrführer Jörg Elias. Möglich wäre es, dass mit dieser Flüssigkeit getränkte Lappen den Brand verursacht hätten, das Feuer sei allerdings zu weit fortgeschritten gewesen, um das beurteilen zu können. Schon vor 14 Tagen musste die Feuerwehr zu einem ähnlichen Einsatz am selben Standort ausrücken. Auch die Polizei war vor Ort, jetzt laufen die Ermittlungen.

von Niklas Grewe

erstellt am 14.Aug.2017 | 21:46 Uhr