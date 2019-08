Kolumne von Manfred Degen : Vermögenssteuer, Wappen und Freifahrten

Alles ist Sylt... man muss nur richtig lesen!

30. August 2019, 17:15 Uhr

Große Berichterstattung in allen Medien über die von der SPD geplante Vermögenssteuer. Auch die Bildredaktion von Spiegelonline machte sich Gedanken, wie man das anspruchsvolle Thema so illustriert, dass jeder Durchblätterer hängen bleibt und dann den Artikel liest. Was eignet sich da als „Eyecatcher“? Goldbarren? Juwelen? Megajachten? Blattgold-Autos? Superstars, privat engagiert oder immer wieder Kaviar mit der Suppenkelle? Nein, der Redakteur fand den Königsweg: Das Foto eines Reetdach-Hauses auf Sylt schmückt nun den Artikel, der Dekadenz und Steuergier behandelt. Das macht natürlich neugierig: Ist eine Vermögenssteuer für Sylt eigentlich schädlich oder eher die Lösung aller Probleme? Gönnen wir ererbte Vermögen im Milliardenbereich? Was haben wir davon? Nun, wir Sylter können doch teilhaben, indem wir einen Gartenbaubetrieb gründen, Friesenwälle im Stundenlohn auftürmen und Millionärsrasen auf englisches Maß runterraspeln. Dafür gibt es dann ehrliches Geld, das auch nicht der Vermögenssteuer anheim fällt. Und für ein Häuschen in Neukirchen reicht der Erlös allemal.

In der Gemeinde Sylt gibt es katastrophale Radwege, die Digitalisierung der Verwaltung ist auf dem Stand von Burkina Faso und die Datenwucht unseres Internets ist zum Teil unter dem Level von Hallig Gröde. Die Bahnverbindungen hier haben die Qualität von denen in Transsilvanien zu Ceausescus Zeiten. Und jetzt stellt man fest, dass die Gemeinde Sylt kein gültiges Wappen besitzt. Das verrät die Sylter Rundschau. Ja, man warte darauf, dass die Norddörfer und Hörnum zu Kreuze kriechen und sich dem Moloch Gemeinde Sylt unterwerfen. Erst dann wird gewappt.

Alles egal – der Wappen-Mangel muss jetzt (!) getilgt werden. Bester Vorschlag bisher: Guido Maria Kretschmer soll gefragt werden, ein lustiger Schneider, der im Fernsehen eine alberne Unterschichtsendung abliefert und aktuell angedroht hat, Bürgermeister von Sylt werden zu wollen. Seine Bindung zu unserem Eiland begründet er mit dem Besitz einer Zweitwohnung auf unserer Insel. Er könne doch ein Wappen entwerfen, so eine Sylter Verehrerin. Mein Vorschlag: Fragt doch mal Karl Dall. Oder Sarah Wagenknecht. Oder Helge Schneider. Seine Auftritte vor einem Vierteljahrhundert auf Sylt sind Legende. Und ein Wappen kriegt er auch noch hin. So richtig schräg!!!

Hans Zippert begrüßt in der WamS, dass Soldaten in Uniform jetzt umsonst Zug fahren dürfen. Es bereitet ihm ein gutes Gefühl, wenn ein Panzergrenadier mit einer Dose Bier in der Hand „...es sich auf dem letzten freien Platz bequem macht.“

Bald, und da stimme ich Zippert zu, müssen auch Feuerwehrleute umsonst Zug fahren dürfen. Versuchslabor dafür wird zwangsläufig die Strecke Klanxbüll-Westerland werden, wenn hier auf Sylt eine Freiwillige Feuerwehr nach der anderen dicht macht, weil kaum noch Sylter hier wohnen, weil alle zum Festland umgesiedelt werden. Und die Letztverbliebenen werden irgendwann keine Lust mehr haben, jede dritte Nacht hochzuspringen, um Millionärsvillen in Kampen zu löschen. (siehe oben!)

Und wenn‘s dann brennt, heulen drüben in der Wiedingharde die Sirenen und ein AutozugPlus (...der Triebwagen!) mit Blaulicht jagt darauf mit unglaublichen 80 Kilometer in der Stunde über den Damm, dem flackernden Feuerschein entgegen. Da kann man dann nur hoffen, dass die Feuerwehrleute nicht vorher am Automaten ein Ticket ziehen mussten. Schaffner: „Tut mir leid, aber das Schleswig-Holstein-Ticket gilt erst ab 9 Uhr. Da müssen Sie den nächsten Zug nehmen oder neu lösen!“