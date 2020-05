In Sylter Flüchtlingsunterkunft : Verletzte bei Schlägerei in Keitum

Polizei, Ordnungsamt, Jugendamt und Rettungsdienst im Einsatz.

von Ralf Henningsen

25. Mai 2020, 17:00 Uhr

Keitum | Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten löste am Sonnabend um 15.18 Uhr einen Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft in der Munkmarscher Chaussee in Keitum aus. Ein Beteiligter musste die Nacht in stationärer Behandlung in der Nordseeklinik verbringen.

Die dezentrale Flüchtlingsunterkunft in Keitum sei derzeit mit einer Familie belegt, erläuterte Bürgermeister Nikolas Häckel. In der Unterkunft hätten sich über die Feiertage wohl weitere Bekannte aufgehalten. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen, die von Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt beendet werden konnten. „Die Situation wurde und wird begleitet“, erklärte Häckel.

Die Polizei sprach von insgesamt fünf Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Vier konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Eine weitere Person wurde von der Polizei für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen und erst wieder entlassen, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte. Die Besatzungen mehrerer Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen seien im Einsatz gewesen, erklärte eine Polizeisprecherin.

In einer geschlossenen Facebook-Gruppe war am Sonntag unter Berufung auf angebliche Zeugen behauptet worden, bei dem Vorfall habe es einen Toten gegeben – „das waren eindeutig Fakenews“, erklärte die Polizei. Der Beitrag wurde mittlerweile gelöscht.

