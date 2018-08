Von 20 bis 50 Euro : Verkauf von Fund-Fahrrädern in Westerland

Verkauft werden Kinderfahrräder, Damenfahrräder und Herrenfahrräder.

27. August 2018, 15:41 Uhr

Der Verkauf von Fund-Fahrrädern findet am morgigen Mittwoch, 29. August, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Inselverwaltung, Bahnweg 20-22 in Westerland statt.

Bei der Veranstaltung verkauft werden Kinderfahrräder, Damenfahrräder und Herrenfahrräder zu Festpreisen von 20 bis 50 Euro. Der Erlös geht in die Fortentwicklung unserer Spielplätze.

Der Verkauf erfolgt im augenscheinlichen Zustand unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es wird darauf hingewiesen, dass Empfangsberechtigte ihren Anspruch gemäß §980 BGB noch bis zum Tage des Verkaufs geltend machen können. Betroffene, die Eigentumsrechte an bis zum 28. Februar abgegebenen Fahrrädern haben, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 04651-851 555 an den Bürgerservice der Gemeinde Sylt oder sprechen persönlich zu den bekannten Öffnungszeiten im Bahnweg 20-22, 25980 Sylt OT Westerland, vor.