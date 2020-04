Demenz auf Sylt : Vergessen, dass Corona existiert

Maßnahmen zum Schutz vor Corona beeinflussen auf Sylt die Arbeit von Pflegekräften und Betreuungspersonal.

Avatar_shz von ago

28. April 2020, 17:14 Uhr

Sylt | In einer alternden Gesellschaft rückt das Thema Demenz immer mehr in den Vordergrund. In unserer Serie haben wir gezeigt, was ein Leben mit Demenz auf Sylt bedeutet. Doch wie hat sich die Situation für Erkrankte und Pfleger durch die Corona-Pandemie verändert?

In gelben Lettern steht der Name des mobilen Pflegedienstes „Fitz“ auf der strahlendblauen Jacke, die Petra Belgardt trägt. Um den Hals hat sie einen Mundschutz hängen, sie klingelt, macht schnell ein paar Schritte zurück, mit zwei Metern Abstand zur Tür bleibt sie stehen, wartet. „Zur Zeit grassiert ein Virus“, erklärt sie dann. Sie erzählt ihrem Gegenüber in der Tür von Corona und von den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. „Deshalb muss auch ich einen Mundschutz tragen“, verdeutlicht sie und zieht demonstrativ die Maske über Mund und Nase. „Um dich und mich zu schützen.“ Erst dann betritt sie die Wohnung.

Petra Belgardt arbeitet in der Pflege – ihre Patienten sind am Demenziellen Syndrom erkrankt – Menschen, die schlichtweg vergessen, dass es Corona überhaupt gibt. Die Alzheimer-Demenz ist eine der häufigsten Alterserkrankungen und verläuft in Phasen – was mit Vergesslichkeit und leichter Orientierungslosigkeit beginnt, steigert sich bis hin zum Kontroll-, Sprach- und Gedächtnisverlust.

„Du versuchst die Situation zu erklären, bist noch gar nicht fertig mit dem Satz und kannst schon wieder von vorne anfangen“, verdeutlicht Petra noch ein Mal. Sie klingt nicht genervt, im Gegenteil – ruhig und freundlich erzählt sie von den Schwierigkeiten im Corona-Alltag. Manchmal hört man sie schmunzeln, wenn sie von ihren Patienten erzählt.

So sorgt der Mundschutz nicht nur für immer wiederkehrende Fragen, sondern verhindert auch, dass die Erkrankten die Mimik des Pflegepersonals entschlüsseln können. „Normalerweise signalisiere ich mit einem Lächeln, dass alles okay ist“, so Petra Belgardt. Da der Mundschutz aber einen Großteil ihres Gesichtes verdeckt, sind die Erkrankten oftmals verunsichert. „Ich sage ihnen immer wieder, dass alles gut ist oder erkläre, wie ich etwas meine“, berichtet sie. Auch sie müsse sich im Arbeitsalltag immer wieder wachrütteln. Gesten, die früher dazu gehörten – wie das Tätscheln oder Halten der Hand des Erkrankten – gilt es jetzt zu überdenken: „Es wird einem bewusst, dass Kleinigkeiten zum Problem werden können.“

Besonders für die Angehörigen auf dem Festland sei die Situation eine Herausforderung, weiß Petra. Die Angst, im Notfall nicht handeln zu können, kann sie durch ihre jahrelange Berufserfahrung in der Altenpflege gut nachvollziehen: „Daher dürfen die Angehörigen mich auch jederzeit anrufen.“

Im Normalfall gibt es auf Sylt Angebote wie den Tüddelclub oder Tante Frieda, an denen Erkrankte teilnehmen können. Durch die Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 fallen Treffen wie diese allerdings aus. „Ich bekomme oft Anrufe von Erkrankten, die fragen, wann ich sie abhole“, erzählt Belgardt. Der soziale Kontakt und die Struktur im Alltag würde ihren Patienten besonders fehlen. Und nicht nur ihnen – auch Petra Belgardt und ihren Kollegen fehlt der Austausch, der soziale Kontakt, die Treffen untereinander: „Wir vermissen sie alle.“

Petra Belgardt ist besorgt: Sie befürchtet, dass die Einsamkeit mancher Patienten und der Ausfall der Gruppen-Treffen zu Verschlechterung des Gesundheitszustands führen könne. Denn schon jetzt mache sich teilweise bemerkbar machen, dass sich der geistige Zustand einiger Patienten in den vergangenen Wochen verschlechtert habe. „Das ist traurig mit anzusehen“, sagt Petra Belgardt. Sie räuspert sich kurz: „Aber es zeigt auch, dass unsere Arbeit wichtig ist.“

Um die Vereinsamung während der Pandemie, wo Besuche von Bekannten oder Familienmitgliedern beinahe unmöglich geworden sind, so gering wie möglich zu halten, hat das Team des Pflegedienstes eine Telefonliste für die Patienten erstellt. „Es gibt viele, da ist niemand“, weiß Petra Belgardt. Über die Telefonliste können die Erkrankten untereinander in Kontakt treten und sich austauschen. Und auch das Betreuungspersonal ist weiterhin für die Erkrankten telefonisch zu erreichen – und das auch mal außerhalb der Arbeitszeit. „Das ist dann natürlich ein Ehrenamt, aber wir machen das gerne.“

„Mein Lehrer hat uns die Demenz damals so erklärt: Stell dir vor du bist alleine auf einem großen, überfüllten Marktplatz in Marokko“, verdeutlichte Belgardt die Situation der Erkrankten in einem früheren Gespräch. „Du verstehst die Sprache nicht, die Gerüche sind fremd, du weißt nicht genau wo du bist und wie du nach Hause kommst, und ständig wollen die Leute etwas von dir.“ Zu all dem kommt Corona – überall sind Menschen zu sehen, die einen Mundschutz tragen, wegen eines Virus, von dem man nichts weiß und von dem eine Gefahr ausgeht, die, kaum hat man sie begriffen, schon wieder vergessen ist.