Verfangen in Sylter Fallstricke

Die Erneuerung des Hotel Windrose wird jetzt auf der Einwohnerversammlung vorgestellt / Tagesordnungspunkt von Gemeindevertretersitzung genommen

Wenningstedt-Braderup | „Wir haben die Situation nicht richtig erkannt“, gibt Michael Günther, Projektleiter der Vorhabenträgerin der Paribus-Gruppe zu. Damit zielt er nicht nur auf die aktuell geänderte Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung in Wenningstedt am kommenden Montag ab, sondern auch auf den Gesamtverlauf der Umsetzung der geplanten Erneuerung des Hotel Windrose in Wenningstedt. Dafür zeichnet sein Unternehmen verantwortlich – „für eine Erneuerung eines bestehenden Hotels und keinen Hotelneubau“, wie er immer wieder betont.

Diese Erneuerung hat sich nun aber in viele – vielleicht inseltypische – Fangstricke verwickelt. Die Einwohner Wenningstedts fühlen sich nicht mitgenommen, politische Vertreter wechseln ihren Kurs und der bekannte Schlagabtausch zwischen Regierungspartei und der Wenningstedter Opposition darf natürlich auch nicht fehlen.

Mittendrin steckt die Hamburger Paribus-Gruppe, die eine solche Situation von anderen Projekt-Standorten nicht kennt. Das mag der Grund dafür sein, dass es ihr an dem entsprechenden Feingefühl im Umgang mit den Syltern bislang gemangelt hat. Öffentlich verpflichtende Amtsaushänge hielt sie bisher für ausreichend, um die Bürger für ihr Projekt zu begeistern und sie einzubinden.

Dabei waren Michael Günther und seine Gruppe gewarnt. Bereits vor drei Jahren waren die ersten Pläne zur Erneuerung des Hotels Windrose gescheitert. „Wir haben uns deshalb bei dem zweiten Anlauf besonders viel Mühe gegeben, die Gemeinde einzubeziehen“, erklärt Michael Günther. Doch dass gut gemeint nicht gleich gut gemacht ist, muss er jetzt schmerzlich erfahren.

Im letzten Sommer wurden alle politischen Vertreter zur Projektpräsentation eingeladen. Gekommen seien nicht alle, doch sei jede Fraktion zumindest vertreten gewesen, erzählt der Projektleiter.

Die konstruktive Kritik wurde aufgenommen und entsprechend umgesetzt, Günther habe „Wohlwollen“ seinem Projekt gegenüber wahrgenommen. „Wir standen dort mit dem dicken Stift in der Hand“, die Planungen wurden angepasst.



Vorhang auf...





für die weiteren Akte in der Wenningstedter Kommunalpolitik: Am 8. Juli diesen Jahres wurde dann aber überraschend der notwendige Aufstellungsbeschluss für den B-Plan im Bauausschuss abgelehnt. Der Projektfortgang für die Erneuerung des Hotels somit gestoppt. Dieses Votum hatte Günther so nicht erwartet.

Jetzt sollte am kommenden Montag in der Gemeindevertretersitzung unter Top 11 die Beratung und Beschlussfassung zur Änderung des Bebauungsplans „Hotel Windrose“ verhandelt werden. Eine Steilvorlage, die sich die Wenningstedter Opposition nicht entgegen ließ. Die Fraktionen Zukunft und Bündnis Wenningstedt-Braderup vermuteten dahinter einen undemokratischen Schachzug der fraktionslosen Bürgermeisterin Katrin Fifeik. „Nach der Vorstellung der Bürgermeisterin soll (...) bereits eine Sachentscheidung zu dem Projekt getroffen werden“, schreiben sie in ihrer Mitteilung an die Presse und beklagen: „Momentan sind wir leider in einer Situation, dass die Beteiligung der Einwohner an kommunalen Vorhaben offenbar immer weiter zurückgedreht wird.“

Hintergrund dieser Äußerung ist die Einwohnerversammlung, die am 31. Juli stattfinden und umfassend über das Projekt Neubau Hotel Windrose informieren sollte.

„Wir wollen dem Einwohnerwillen zu seinem Recht verhelfen!“ sagen die Fraktionsvorsitzenden der Oppositionsparteien und fordern die Absetzung des Tagesordnungspunktes auf der Gemeindevertretersitzung, damit erst das Votum der Bürger auf der Einwohnerversammlung gehört werden könne.

Genau diese Absetzung ist inzwischen erfolgt, allerdings – wie Bürgermeisterin Katrin Fifeik erläutert – auf Bitten von Michael Günther. Letzte Woche habe es Gespräche mit ihm und einigen Bürgern gegeben, die ihm verdeutlicht hätten, wie groß der Informationsbedarf doch noch sei. „Bislang hatten wir einfach nicht erkannt, dass zusätzlicher Informationsbedarf besteht“, erklärt er. Falschdarstellungen des Projektes bis hin zur Verunglimpfung, dass „ein Investor aus Hamburg möglicherweise mit Schwarzgeld operiere“, hätten Michael Günther zusätzlich überrascht.

Dabei habe die Paribus schon viel Entgegenkommen gezeigt, um das Projekt realisieren zu dürfen: Die Fassade sei zwei Meter nach hinten versetzt worden, der First des umgebauten Gebäudes werde 1,40 Meter niedriger sein als jetzt.

„Wir haben eine bauantragsreife Planung fertig, das ist nicht mal eben irgendwas“, gibt er zu bedenken.

Wie viel Sinn macht da noch die Präsentation des Projektes auf der Einwohnerversammlung? Können die Bürger überhaupt noch Einfluss nehmen? „Wenn wir wissen, wo die Wenningstedter der Schuh drückt, dann können wir auch prüfen, was noch geht. Ein ‚Wünsch-Dir-Was‘ wird es jedoch nicht geben“.

Höchste Zeit, dass es endlich zur Einwohnerinformation kommt – für alle Seiten.