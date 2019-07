Gefahrguteinsatz auf Sylt : Verdächtige Kanister am Westerländer Strand gefunden

Möglicherweise ätzende Flüssigkeiten - Feuerwehr rückt mit Vollschutzanzügen aus.

von Pierre Boom

07. Juli 2019, 23:23 Uhr

Westerland | An zwei Strandabschnitten in Westerland auf Sylt wurden am späten Sonntagabend verdächtige Kanister angespült. Spaziergänger meldeten dies der Westerländer Feuerwehr. Angeblich steht auf den zirka 25 Liter großen Fässern der Hinweis "Ätzende Flüssigkeiten".

FFW Westerland

Ein Kanister wurde in Höhe des Strandübergangs Nordseeklinik entdeckt, der andere etwa beim Strandübergang Badezeit. Der Spezialtrupp ist derzeit außerdem am Hauptstrand unterhalb des Hotels "Miramar" unterwegs.

Die Behälter sollen am Flutsaum gelegen haben. Der Löschzug "Gefahrgut" der Feuerwehr Westerland ist im Einsatz, Trupps mit so genannten CSA-Vollschutzanzügen rückten aus. Die Kanister wurden mittels großer "Überfässer" geborgen und zunächst gesichert.

FFW Westerland

Der genaue Inhalt der beiden, bisher geborgenen Kanister konnte zur Zeit noch nicht geprüft werden - wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.