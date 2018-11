Veranstaltungen auf Sylt zum Volkstrauertag 2018

von shz.de

14. November 2018, 13:51 Uhr

Am kommenden Sonntag, 18. November, ist Volkstrauertag. Seit 1952 erinnert dieser Tag an die Kriegstoten und Opfer der weltweiten Gewalt. Auch auf Sylt wird der Toten gedacht. Nachfolgend die Übersicht über die Veranstaltung der Gemeinden:

Keitum

> 10 Uhr Gottesdienst in der Keitumer Kirche.

> 11.15 Uhr Treffen am Ehrenmal hinter dem Altfriesischen Haus in Keitum.

>Die Totenehrung erfolgt durch Pastorin Susanne Zingel. Die Gedenkrede hält Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver. Danach erfolgt die Kranzniederlegung mit den Konfirmanden. Begleitet wird die Veranstaltung durch die Freiwillige Feuerwehr Keitum.

Morsum

> 9.45 Uhr Treffen am Ehrenmal auf dem Morsumer Friedhof. Die Gedenkrede hält Jürgen Ingwersen als Mitglied des Ortsbeirates. Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Westerländer Musikverein, die Kranzniederlegung durch die Feuerwehr und den Ortsbeirat. Anschließend gibt es einen Gottesdienst.

Rantum

> In Rantum findet keine Veranstaltung statt, es wird nur ein Kranz niedergelegt. Seniorinnen und Senioren, die an einer Feierlichkeit teilnehmen möchten, haben die Möglichkeit, kostenlos mit einem Shuttle zu einer Veranstaltung in einen anderen Ortsteil zu fahren. Dafür bitte heute telefonisch anmelden bei Christin Zielasko unter 04651/851212.

Tinnum

> 10.15 Uhr Treffen am Gemeindehaus.

>10.30 Uhr Treffen am Ehrenmal Kampende.

> Die Totenehrung erfolgt durch das Mitglied des Ortsbeirates Jörn Steen Petersen. Die Gedenkrede hält das Mitglied des Ortsbeirates Ingo Pohl.

> Die Ansprachen und Kranzniederlegungen erfolgen unter Mitwirkung des Westerländer Musikvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Tinnum.

Westerland

> 11.30 Uhr Treffen an der Gedenkstätte „1914 / 1918“ auf dem Gemeindefriedhof, nördlich vom Mühlenweg. Die Totenehrung erfolgt durch das Mitglied des Ortsbeirates Andreas Voß. Die Gedenkrede hält Bürgervorsteher Peter Schnittgard.

> Die Ansprachen und die Kranzniederlegungen erfolgen unter Beteiligung des Ortsbeirates, des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., des Westerländer Schützenvereins, des TSV Westerland, des Sozialverbandes, des DRK, der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendlichen und dem Westerländer Musikverein.

Gemeinde List

> 10 Uhr Gottesdienst in der Lister Kirche.

> Ca. um 11 Uhr Treffen am Ehrenmal auf dem Friedhof. Die Totenehrung findet durch Pastorin Petra Hansen statt. Die Gedenkrede halten Bürgermeister Ronald Benck und Pastorin Petra Hansen.

> Die Kranzniederlegung erfolgt unter Teilnahme vom Bürgermeister Ronald Benck und der Freiwilligen Feuerwehr List.

Gemeinde

Wenningstedt-Braderup

> 10 Uhr Gottesdienst in

der Friesenkapelle in Wenningstedt.

>11.15 Uhr Gedenkstunde

auf dem Ehrenfriedhof. Die Gedenkrede halten Konfirmanden und Jugendliche der Kirchengemeinde Norddörfer. Das Gebet spricht Pastor Jochim Hartung.

> Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Norddörfer Musikverein, die Kranzniederlegungen unter Teilnahme der Gemeinde, der Kirchengemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Wenningstedt-Braderup.

Kampen

> 10 Uhr Gottesdienst in

der Friesenkapelle in Wenningstedt

> 11.45 Uhr Treffen am Ehrenmal auf dem Dorfplatzgelände.

> Die Gedenkrede halten Konfirmanden und Jugendliche der Kirchengemeinde Norddörfer. Das Gebet spricht Pastor Jochim Hartung. Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Norddörfer Musikverein, die Kranzniederlegungen unter Teilnahme der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Kampen.

Hörnum

> 11.30 Uhr Treffen am Ehrenmal. Die Kranzniederlegungen erfolgen unter Teilnahme der Gemeinde, Bürgermeister Rolf Speth und der freiwilligen Feuerwehr Hörnum.