„Ventilmasken schützen nicht die Anderen“

Dr. Dieter Telker, Krankenhaushygieniker und Leitender Arzt der Nordseeklinik, warnt vor privater Nutzung der FFP2-Masken

von Wiebke Stitz

08. Mai 2020, 18:13 Uhr

Sylt | Die Freude über die Öffnung der Insel ab dem 18. Mai ist an vielen Stellen groß. Vor allem im touristischen Bereich, denn jetzt kann die Gastronomie, Hotellerie und die Ferienvermietung nach Wochen des Lockdowns wieder anfangen Umsätze zu erwirtschaften.

Was nach Ansicht des Sylter Kranhaushygienikers und Leitenden Arztes der Nordseeklinik Dr. Dieter Telker jetzt jedoch auf keinen Fall in den Hintergrund geraten darf, ist die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Nur so kann die Zahl der Infektionen weiterhin gering oder - wie aktuell vorherrschend- auf Sylt sogar bei Null gehalten werden. Das sollte trotz und gerade vor dem zu erwarteten Ansturm der Gäste auf die Insel unbestrittenes Ziel sein. Denn drei Tage nach der offiziellen Öffnung ist mit dem Himmelfahrtstag am 21. Mai die erste Möglichkeit auf ein langes Wochenende gegeben, zu Pfingsten ist Sylt traditionell ein Hotspots der deutschen Urlaubsdestinationen.

Bislang liegen keine Angaben des Kreises Nordfriesland vor, den Zutritt in irgendeiner Form zu beschränken. Mit der Anzahl der Menschen auf der Insel erhöht sich naturgemäß das Infektionsrisiko. Doch nicht nur das besorgt den Krankenhaushygieniker. „Ich sehe immer mehr Menschen, die sich mit sogenannten FFP 2 oder FFP 3-Masken mit Ventil in der Öffentlichkeit bewegen“, stellt er sorgenvoll fest. Diese Masken böten ihrem Träger zwar einen hohen Eigenschutz, gefährdeten jedoch sein Umfeld.

„Die Atemluft“, erklärt Dr. Dieter Telker, „entweicht nahezu ungefiltert. Sollte der Träger mit dem Coronavirus infiziert sein, kann er ihn auf diesem Wege weitergeben.“ Bei den FFP-2 und -3 Masken handelt es sich um Arbeitsmasken, die zum Beispiel für Handwerker und Mitarbeiter im Gesundheitswesen entwickelt wurden.

„Wer im medizinischen Bereich den ganzen Tag eine Maske tragen muss, dem erleichtert das Ventil in der Maske die Atmung, weil der Widerstand nicht so groß ist“, erklärt Dieter Telker und erläutert weiter, dass bei dem medizinischen Personal davon ausgegangen werden könne, dass die Masken-Träger nicht infiziert seien und deshalb auch keine Coronaviren weitergäben. Für Privatpersonen allerdings, die sich im öffentlichen Personennahverkehr oder in Geschäften aufhielten, seien die Masken mit Ventil hingegen ungeeignet. Hier würden sogar selbstgemachte Stoffmasken einen höheren Wirkungsgrad mit Blick auf den Schutz der Anderen erreichen, stellt der Hygieniker klar.

Nach der Öffnung der Insel und der potentiell steigendem Infektionsgefahr befragt, gibt sich der Mediziner zurückhaltend und möchte sich nicht äußern.

„Jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Menschen Abstand zueinander halten“, mahnt er nur, „und die bekannten Hygienevorgaben noch konsequenter als bisher einhalten.“