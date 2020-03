Gottesdienst-Verbot auf Sylt : Vaterunser vor leeren Bänken

Gottesdienste der Sylter Kirchengemeinden werden bis Ostermontag ins Internet und ins Kabelfernsehen übertragen.

von Ralf Henningsen

23. März 2020, 20:54 Uhr

Keitum | In der Coronakrise haben zahlreiche Kirchengemeinden am Sonntag zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen, um das Wort Gottes zu verbreiten. Weil den Gläubigen der Besuch des Gottesdienstes verwehrt war, predigten die Pastoren vor Videokameras. Der Fernsehsender Sylt 1 übertrug die Messe aus der Keitumer St. Severin-Kirche in die heimischen Wohnzimmer – mit hoher Einschaltquote.

„Wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche kommen dürfen, dann kommen wir eben zu den Menschen nach Hause“, haben sich die Sylter Kirchengemeinden zum Ziel gesetzt. Das digitale Angebot soll bis zum Osterfest fortgeführt werden. Zur Premiere am Sonntag „Laetare“ sprachen die Keitumer Pastorin Susanne Zingel und die Hörnumer Pastorin Annette Gruenagel. 18 Minuten dauerte der Gottesdienst, der via Sylt 1 ins Internet und ins Kabelfernsehen übertragen wurde. Bei Youtube kann er dauerhaft abgerufen werden.

Im Interview mit unserer Mitarbeiterin Anna Goldbach berichtet Pastorin Susanne Zingel von dieser ungewöhnlichen Erfahrung.

Was war es für ein Gefühl, in einer leeren Kirche zu predigen?

Der Gottesdienst ist für mich die „goldene Stunde“ der Woche. Es tut weh, dass wir in dieser Zeit, wo Trost und Beistand so nötig ist, nicht zusammenkommen können. Aber so viel wie möglich möchten wir davon retten. Besonders berührt hat mich, Gott um seinen Segen für uns alle zu bitten. Obwohl eigentlich niemand da war, war doch in meinem Gefühl die ganze Gemeinde und noch mehr anwesend.

Haben Sie sich anders als sonst auf den Gottesdienst vorbereitet?

Ich habe länger nachgedacht und mehr Ideen verworfen als sonst. Das lag auch daran, dass ich den vorgeschriebenen Predigttext verworfen habe, und lange überlegt habe, welchen Text ich denn stattdessen nehme.

Wie verbringen Sie ihren Sonntag, wenn Sie keine Gottesdienste halten?

Ich gehe selbst gern zum Gottesdienst, und verbringe sonst am liebsten Zeit mit meinen Söhnen, die leider nicht so gern wie ich spazieren gehen.

Was ist die größte Schwierigkeit, wenn man in einer Kirche vor leeren Reihen predigt?

Zum Glück war ich nicht ganz allein. Wir waren vor Ort zu viert und haben uns gut unterstützt. Jesus hat einmal gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.“ Etwas davon haben wir bei der Aufnahme erlebt und vielleicht kommt das auch rüber.

Wird die Predigt anders, wenn sie nicht vor Publikum gehalten wird?

Auf jeden Fall. Ich habe die Impulse vermisst, die mir die Menschen sonst geben, wenn sie lachen, schmunzeln oder die Augenbrauen hochziehen. Diese Resonanz ist fürs Predigen wichtig, denn ich lese da ja nicht einfach einen Text vor, sondern reagiere auch spontan auf die Impulse der Gemeinde. Das habe ich vermisst.

Wie inszeniert ist eine aufgezeichnete Predigt?

Pastorin Gruenagel und ich hatten für die Technik mit Florian Korte und Georg Heimberger ein ganz tolles Duoteam; die beiden sind nicht nur topprofessionell, sondern vor allem selbst auch wirklich daran interessiert, dass wir etwas zustande bringen, was Menschen in diesen Tagen interessiert und weiterhilft.

„Es scheint so, als hätten die Menschen auf so etwas gewartet“, erklärte Sylt-1-Redakteur Florian Korte am Montag mit Blick auf die „sehr guten Zugriffszahlen“. Auf Facebook seien insgesamt über 70 000 Menschen erreicht worden und allein das Ankündigungsvideo mit Pastorin Susanne Zingel sei über 20 000 Mal aufgerufen worden. Auch im Fernsehen sei der Gottesdienst sehr gut angenommen worden. „Wir hatten keine höhere Einschaltquote, aber ein positives Feedback“, berichtete Korte. In der Regel schalteten an einem Sonntag 30 000 bis 50 000 Menschen aus Hamburg und Schleswig-Holstein Sylt 1 ein, weitere 3000 schauten das Programm per Livestream über die Homepage des Sylter Senders.

Beim nächsten virtuellen Gottesdienst am Sonntag, 28. März, werden die Lister Pastorin Petra Hansen und der Keitumer Pastor Ingo Pohl in St. Severin vor den Kameras stehen. Bis Ostermontag folgen Gottesdienste aus Morsum, Westerland und Westerland. Der Gottesdienst wird ab 10 Uhr übertragen und dann bis 14 Uhr stündlich wiederholt.