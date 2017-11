Bahnhof Westerland : Urteil nach Messerattacke auf Sylt

vergrößern 1 von 1 Foto: SR-Archiv 1 von 1

Ist der Angeklagte eine lebende Zeitbombe oder „nur“ ein harmloser Irrer, der sich noch bessern kann? Richter Christoph Salamon war sich in seiner Urteilsbegründung am Ende nicht mehr sicher. So wurde am Dienstag-Nachmittag ein 67-jähriger Rentner aus Dortmund wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Monaten auf Bewährung und 3000 Euro Schmerzensgeld verurteilt, weil er einem Sylter Schüler mit dem Messer im Oberschenkel eine schwere Verwundung zugefügt hat. Einige Millimeter mehr, dann hätte der Täter die Schlagader getroffen. Am Ende des Verfahrens vor dem Amtsgericht Niebüll bleibt eine hässliche Narbe – und die Erkenntnis, dass es im Leben heikle Situationen gibt, in die man nüchtern gar nicht erst gerät. „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“ Diese radikale Forderung, den Spruch einer ganzen Generation, stellte Salamon in einen völlig anderen Zusammenhang. Für den Richter ist es eine Aufforderung zur Selbstjustiz – und damit äußerst fragwürdig.

Die ganze Prozess-Geschichte ist vielschichtig und wirft ein bedenkliches Licht auf persönliche Bewaffnung, Rechtsverständnis und selbstgerechtes Handeln. Der angeklagte Emil Paul R. ist nicht das erste Mal auffällig geworden. Gelegentlich fährt er des Nachts mit der Bahn durch die Republik, gerät in verwickelte Situationen. Messer und Alkohol spielen dabei immer eine Rolle. Es fließt Blut, die Polizei überwältigt ihn. Doch stets behauptet der korpulente Mann, er habe aus Notwehr gehandelt. Das ging eine Zeitlang gut, doch nun hat er zwei Eintragungen im Zentralregister. Diese spielen beim Urteil jedoch keine Rolle, da sie erst nach der Tat erfolgten. Auch im aktuellen Fall, der sich am 4. März 2017 abspielte, stehen Alkohol und Gewalt im Mittelpunkt. Den feuchtfröhlichen Freitagabend im März hatte der Sylter Jugendliche Jonathan D. mit Freunden im „Amadeus“ verbracht. Es wurde gefeiert, getrunken. Irgendwann gegen vier Uhr wurde ihm nach eigenem Bekunden langweilig; also marschierte er den kürzesten Weg nach Hause – und der führte über den Bahnhofsvorplatz. Dort lief ihm der Angeklagte über den Weg. Dieser rief ihm – so der Zeuge und Nebenkläger – „88“ zu – ein in rechtsradikalen Kreisen übliches Kürzel für „Heil Hitler“. Diese Ansprache mobilisierte den Gymnasiasten zu einer ungewöhnlichen Aktion. Er folgte dem älteren Herrn in die Bahnhofshalle und wollte sich zur Debatte neben ihn setzen. Noch bevor es dazu kam, warnte ihn der Fremde, dies nicht zu tun – zückte plötzlich sein „Walter“-Messer und versetzte dem Jugendlichen eine klaffende Wunde im Bein.

Erstaunlich: Beide Parteien sind sich bei der Beschreibung des Tathergangs ziemlich einig. Nur die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Während der stark alkoholisierte Westfale sich bedroht fühlte, sah der 19-jährige Insulaner gemäß seiner Aussage nur eine verbale Auseinandersetzung als gegeben an. Der Messerangriff habe ihn total überrascht. Freimütig gab er zu, dass er den Älteren zuvor als „Nazi“ beschimpft hätte, gleichwohl habe er wissen wollen, warum dieser ihm ein „88“ zugerufen habe. Zu viel des Guten? „Ich fühlte mich bedroht“, beharrte der Angeklagte immer wieder auf seiner Version.

Der Aufenthalt des Dortmunders auf Sylt hat eine skurrile Vorgeschichte: Obwohl er genügend Geld in der Tasche hatte, nahm ihn angeblich kein Hotel auf. Ein Taxifahrer setzte ihn dann am Bahnhof ab. Als Richter Salamon den Angeklagten befragte, warum er immer wieder bundesweit durch die Nacht reise, sich zu ungewöhnlichen Zeiten an unsicheren Orten aufhalte, gab es keine Antwort. Ganz im Gegenteil, es gab Widerspruch. Emil Paul R. fühlte sich in seiner Rolle sichtlich wohl. Ein Tagesausflug nach Paris, Mailand oder Sylt – warum nicht. Stets habe er Pfefferspray und ein feststellbares Klappmesser dabei – „man weiß ja nie!“ Die Begegnung mit dem Jugendlichen empfand er dann auch völlig anders. „Der hat mich angetanzt, hat eine Karatebewegung gemacht – ich fürchtete um mein Augenlicht.“ Fast hat man Mitleid mit dem Einäugigen, der als Schlosser und später als Gärtner für die Stadt Dortmund gearbeitet hat. Doch in seiner Beschreibung stimmt einiges nicht – bei knapp drei Promille kein Wunder. So war er angeblich aus dem Bahnhof rausgegangen, um dort um Hilfe zu rufen, sei dann zurückgegangen. „Wieso gehen sie in den Bahnhof, wenn der Jugendliche, der Ihnen Angst macht, sich dort befindet?“, rätselte der Richter in seiner Befragung.

„Sie suchen die Gefahr, um diese zu überstehen“, lautete seine Vermutung und verwies energisch auf R.s Vorgeschichte. Schlussendlich wollte sich Christoph Salamon nicht weiter in psychologischen Gedankenspielen verlieren und brachte das in seiner Urteilsbegründung – einer Mischung aus Härte und Hoffnung auf Besserung – deutlich zum Ausdruck. „So nicht. Was Sie getan haben, geht weit über eine Körperverletzung hinaus. Beim nächsten Vorfall sind Sie im Gefängnis.“ Der Angeklagte gehöre zu den Menschen, die sich die Wahrheit zurechtbiegen: „Fake News! Und Sie glauben an ihre eigene Wahrheit. Ob sich das nochmal ändert, weiß ich nicht.“ Offen bekundete der Jurist seine Einschätzung der Lage. Die verminderte Schuldfähigkeit als Folge der Trunkenheit wurde dabei ebenso erwähnt wie die Notwendigkeit eines psychiatrischen Gutachtens in der nächsten Instanz. Er eröffnete dem Angeklagten aber auch Chancen durch einen Ansprechpartner, einen Bewährungshelfer vor Ort – „damit Sie sich einmal aussprechen können.“ Der Angeklagte zeigte während der gesamten Sitzung keinerlei Reue oder Schuldbewusstsein. Er fiel dem Richter immer wieder ins Wort, um ihn über die Länge der Klinge oder über seine Sichtweise der Dinge aufzuklären: „Ich habe nur aus Notwehr gehandelt!“ Dafür jedoch gab es keinerlei Beweise, daher ging der Richter sogar über das vom Oberamtsanwalt beantragte Strafmaß hinaus.

Was bleibt? Der Schüler ist im Rückblick sauer auf sich selbst, sieht aber als Nebenkläger seine Aufgabe, ähnliche Täter abzuschrecken. Ob das gelingt, ist die Frage. Denn, wie der Angeklagte immer wieder betonte: „Meine Waffen sind legal!“ Freimütig gab er zu, sich ein neues Messer besorgt zu haben. „Das habe ich heute nicht mit – hier gibt es ja keine Schließfächer.“ Eine Woche lang hat der unerwünschte Syltbesucher nun Zeit, Revision einzulegen. Vier Wochen verbleiben ihm, um gegen das parallel laufende Zivilverfahren Einspruch zu erheben.