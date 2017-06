Soziale Projekte : Unterstützung für Demenz-Betreuung und Hospiz-Anbau

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Die Gemeinde Sylt soll das Projekt zur Betreuung von Menschen mit Demenz mit einer Anschubfinanzierung bis zu 8000 Euro für Sach- und Personalkosten unterstützen. Das hat der Sozial- und Gesundheitsausschuss auf seiner jüngsten Sitzung im Tinem Hüs einstimmig beschlossen. Hintergrund ist die Tatsache, dass derzeit zirka 350 Menschen mit demenzieller Erkrankung auf der Insel leben. Zwar sei in der Senioreneinrichtung der Johanniter in der Steinmannstraße eine Tagespflege für Menschen mit Demenz geplant, heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion, doch weil sich die Umsetzung dieser Einrichtung noch immer verzögere, müsse die Initiative des Runden Tisches „Gut leben mit Demenz auf Sylt“ dringend gefördert werden. Seit Ende März läuft das Projekt des „Tüddel-Tags“ mit 15 Plätzen für Tagesgäste, bei dem jeweils einmal im Monat Demenzkranke betreut und damit auch deren Angehörige entlastet werden. Beteiligt sind außer der Gemeinde die Johanniter Unfallhilfe, die Lebenshilfe Sylt, die Evangelische Kirche sowie der Pflegedienst Fitz. Über die Gewährung der finanziellen Unterstützung müssen jedoch Mitte Juli zunächst auch der Finanzausschuss und Mitte August dann die Gemeindevertretung Sylt endgültig entscheiden.

Ebenfalls auf Initiative der Sozialdemokraten hat der Ausschuss über eine finanzielle Unterstützung von der Insel für den Erweiterungsbau des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll beraten. Die Einrichtung würde seit sechs Jahren vom Hospizverein Südtondern betrieben und genieße einen hervorragenden Ruf, heißt es in dem SPD-Antrag. Auch Sylter Bürger hätten dort umsorgt und in Würde ihre letzten Tage verbracht. Weil in letzter Zeit schwerkranke Menschen jedoch nicht zeitnah aufgenommen werden konnten, plant der Verein eine Erweiterung der Einrichtung. Die Gesamtinvestitionen für den Bau betragen zirka 1,5 Millionen Euro. Ein erheblicher Finanzierungsanteil wird über Eigenmittel des Vereins aufgebracht wird, allerdings besteht noch eine Finanzierungslücke von rund 600 000 Euro.

Grundsätzlich befürworteten die Ausschussmitglieder, dass sich die Gemeinde Sylt mit 10 000 Euro an dem Erweiterungsbau des Niebüller Hospizes finanziell beteiligt und im Nachtragshaushalt entsprechende Mittel eingestellt werden. Ein Beschluss allerdings soll erst im August gefasst werden, wenn Christel Tychsen, die Vorsitzende des Hospizvereins, auf der nächsten Sitzung des Ausschusses zu Gast ist, um über die Baumaßnahmen zu referieren.



von Pierre Boom

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:48 Uhr