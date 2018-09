Unter jedem Grabstein eine Weltgeschichte

Im Alter von 88 Jahren verstarb vergessen und verlassen der bekannte Sylter Gastronom und Hotelier Jürgen Neider

von Klaus Lorkowski

25. September 2018, 16:21 Uhr

Der bekannte Gastronom und Hotelier Jürgen Neider ist, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits vor einige Wochen gestorben. Der 88-Jährige, von den meisten (fast) vergessen und verlassen, verstarb in einem insularen Pflegeheim. Eingeäschert und anonym beerdigt, soll an dieser Stelle zumindest durch diese Zeilen seiner gedacht werden. Denn sang- und klanglos und so ganz ohne Abschied darf eigentlich niemand aus dem Kreis der Lebenden scheiden.

Bis zuletzt fanden nur noch ganz wenige Vertraute den Weg zu ihm. Als mich selbst vor einige Wochen berufliche Angelegenheiten in sein Pflegeheim führten, da war ich eigentlich schon auf dem Heimweg, als es mich wie mit Gewalt zurück in die Pflegeeinrichtung zog. Beim Verlassen des Gebäudes war ich nämlich an dem Zimmer mit seinem Namensschild vorbei gekommen. Die Tür stand halb offen. Ich musste einfach zurück ...

Eine Pflegerin war gerade dabei ihn zu versorgen und winkte mich überzeugend heran. „Er kann nicht mehr sprechen und das Hören fällt ihm schwer. Aber wenn sie laut reden, dann achte ich auf seine Augenlider. Die geben mir Signale, ob er alles verstanden hat!“ Mit Hilfe dieser geübten Pflegekraft klappte die Kommunikation. Erleichtert trat ich danach den Heimweg an.

Der 1930 in Leipzig geborene Neider gelangte in Berlin durch seine „Berliner Werkstätten“ – eine auf Lampen und deren Zubehör spezialisierte Firma – zu großem geschäftlichen Erfolg. Nebenbei betrieb der umtriebige und ungemein fleißige Neider die legendäre Nachtbar „Pussy-Cat“. Eine Location, die sich bei vielen Besuchern und auch Prominenten in der damaligen Frontstadt West-Berlin großer Beliebtheit erfreute.



Prominente Gäste und rauschende Feste





Im Frühjahr 1978 erwarb Neider das Hotel Atlantic in der Westerländer Johann-Möller-Straße. Damals lobte Carla Petersen in der Sylter Rundschau die „Besonderheit der Küche, den üppigen Blumenschmuck sowie den unternehmerischen Elan des Besitzers“. Das Hotel entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem gefragten Domizil, in dem er prominente Gäste wie Horst Buchholz, Lili Palmer oder Dieter Hallervorden begrüßte. Legendär waren auch die rauschenden Feste und Künstlerauftritte dort, etwa von Brigitte Mira oder Ada Hecht.

Die Jahre erforderten aber ihren Tribut. Auch lief nach dem Verkauf des Hotels an die bekannte und renommierte Sylter Gastronomenfamilie Reckert für Jürgen Neider nicht mehr „alles rund“. Der frühe Tod seines (Adoptiv-)Sohnes begrub manche Hoffnung. Das war aber nur einer von vielen Schicksalsschlägen, die sich einstellten.

Es war ein letztes Aufbäumen gegen alle Widrigkeiten, als Neider 2010 seinen 80. Geburtstag feierte. Als wollte er die Zeit zurück drehen und die Realitäten, die mittlerweile sein Leben quälend bestimmten, ausblenden, so machte ihm noch einmal – ein allerletztes Mal – die Insel seine Aufwartung.

Halb Sylt versammelte sich da im legendären Westerländer Kleist-Casino (KC) zu einer „rauschenden Ballnacht“, wie die Sylter Presse berichtete. Aber das alles gelang nur dank der tatkräftigen Hilfe und Unterstützung vieler helfender und wohlmeinender Hände. In einer Solidaritätsaktion spendierten Kaufleute und Gastronomen der Insel Speisen und Getränke. Kaum jemand versagte sich da.

In seinen Reisebildern notierte der Schrifsteller Heinrich Heine einst: „Unter jedem Grabstein aber da liegt eine Weltgeschichte.“ An Jürgen Neider erinnert kein Grabstein, weder aus Marmor noch aus Granit. Aber eine ganze kleine Weltgeschichte ist mit ihm ins Grab gegangen. Sie sollte nicht vergessen sein. Diese Zeilen mögen daran erinnern.