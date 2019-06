„Unsere Kinder auf Sylt sind wirklich toll“

Drei Sylterinnen schafften es aufs Treppchen des Landesentscheids von „Jugend Kreativ“

05. Juni 2019, 18:52 Uhr

Keitum | „Das gab es noch nie“, freut sich Nadja Fink von der Sylter Bank. Zum ersten Mal, seit die Filiale auf Sylt am „Jugend Kreativ“-Wettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken teilnimmt, haben es drei Teilnehmer auch im landesweiten Entscheid aufs Treppchen geschafft.

Nach der großen Preisverleihung im März, fand die Veranstaltung am gestrigen Mittwoch in kleinerer Runde statt. In Kamps Café in Keitum trafen sich die drei Siegerinnen gemeinsam mit Freunden und Familie zur Feierlichkeit. „Die Räumlichkeiten haben wir bewusst so gewählt“, erklärte Dirk Ehlers, Vorstand der Bank, um einfach „unkompliziert zusammenzusitzen“ und lud die Anwesenden ein, bei Kaffee und Kuchen ordentlich zuzugreifen.



Sylter Kunstwerke siegen auf Landesebene





Noch einmal erklärte er die Prozedur des 49. Wettbewerbs, der unter dem Thema „Musik bewegt“ stattfand: Die Sylter Siegerbilder wurden weiter nach Kiel geleitet, wo auf Landesebene für ganz Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern noch einmal die besten fünf Bilder gewählt wurden. Diese wiederum werden dann weitergeleitet, damit auf Bundesebene entschieden wird – bis hin zum internationalen Wettbewerb.

Ein festes Programm gäbe es nicht, verkündete er anschließend und ließ den Anwesenden die Wahl: Erst Kuchen oder Siegerehrung. Und da die jungen Künstlerinnen Entscheidungen nun mal einfach doof fanden hieß es: Multi Tasking.

Zuerst wurde Jelva-Mette Petersen aufgerufen. Die Zweitklässlerin besucht die Norddörfer Schule und holte sich sichtlich stolz eine Urkunde, ein Präsent und jede Menge Lob für ihr Bild ab. In der Kategorie 1. und 2. Klasse belegte Jelva mit ihrem Kunstwerk den fünften Platz. Eine beachtliche Leistung, wie die Anwesenden befanden.

Dann war Lynn Westendorf von der Dänischen Schule an der Reihe. Die Sechstklässlerin freute sich über den zweiten Platz. Ihr Bild, das eine begeisterte Menge von hinten bei einem Konzert zeigt, war bereits beim Sylter Entscheid lobend hervorgehoben worden, denn „so viele verschiedene Frisuren von hinten zu zeichnen“ müsse man erst einmal hinkriegen.

Als letzte Siegerin wurde Linn Andresen, ebenfalls von der Dänischen Schule, geehrt. Sie belegte mit ihrem Bild den fünften Platz ihrer Altersklasse. „Da war ich ja fast etwas enttäuscht“, gab Dirk Ehlers zu bedenken. Ihm habe Linns Bild nämlich so gut gefallen, dass er mit einer höheren Platzierung gerechnet habe, wie er gestand. Doch die Achtklässlerin war zufrieden und freute sich über ihre Urkunde.



Tolle Kinder und tolle Bilder





Auch die Familien der jungen Künstler waren ganz stolz. „Unsere Kinder auf Sylt sind wirklich toll“, sagte Gernot Westendorf, der „ganz stolz“ auf seine Lynn war.

Auch Nadja Fink gratulierte den Siegerinnen ganz herzlich: „Eigentlich ist es auch egal, auf welchem Platz ihr gelandet seid“, meinte sie. „Ihr seid unter den ersten fünf gelandet – und mal ehrlich: Das ist schon eine besondere Leistung!“

Sie wünscht sich, dass die Beteiligung auch beim nächsten Wettbewerb wieder so hoch ist. In diesem Jahr wurden alleine auf Sylt 300 Bilder eingereicht. Das sei mehr als in vielen Städten auf dem Festland. „Ich freue mich einfach, dass malen noch immer in Mode zu sein scheint“, erzählt sie. Und das Motto für den 50. Wettbewerb konnte sie auch schon mal verraten: „Glück ist...“. Darüber dürfen sich die Siegerdamen jetzt schon mal den Kopf zerbrechen, denn „ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid“, schloss Nadja Fink den offiziellen Teil der Veranstaltung.