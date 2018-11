„Unser Fokus liegt auf dem Insulanerwohnen“

Der geschäftsführende Gesellschafter der DSK/BIG, Dr. Marc Weinstock, zu seinem Projekt Dünenpark

von Michael Stitz

14. November 2018, 16:44 Uhr

Herr Dr. Weinstock, das Gelände der ehemaligen Lister Marineversorgungsschule (MVS) liegt seit vielen Jahren brach. Wann haben Sie dies Areal entdeckt und gewusst, was sich darauf entwickeln lässt?

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich den Hinweis bekommen, dass die alten Eigentümer überlegen, die ehemalige MVS wieder zu verkaufen. Daraufhin habe ich den Vertreter der alten Eigentümer angerufen und zwei Tage später in seinem Büro in Kaiserslautern besucht. Drei Stunden später waren wir uns einig, und exakt drei Wochen später haben wir den Kaufvertrag beurkundet. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon recht genaue Vorstellungen was wir entwickeln wollen, und das haben wir in den letzten Monaten dann zu dem heutigen Strukturkonzept entwickelt.

Immobilien und Grundstücke auf Sylt zählen zu den teuersten der Republik. Auch Sie, Ihre Gesellschaft, musste für das Grundstück einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag dafür bezahlen. Es sollen aber neben Ferienimmobilien auch Dauerwohnungen für Insulaner entstehen, in denen die Mietpreise sehr günstig werden sollen. Wie kann sich das rechnen?

Das Prinzip ist recht einfach: Zum einen müssen die Ferienimmobilien und auch Teile der Wohneinheiten für Insulaner die günstigen Mietwohnungen subventionieren. Zum anderen muss ich als Projektentwickler bereit sein, auf einen Teil des Gewinns zu verzichten. Wir haben an anderer Stelle auch schon bewiesen, dass das funktioniert: In Hanau beispielsweise haben wir eine 50 Hektar große Kaserne erworben. Das ist derzeit das größte Wohnungsprojekt im Rhein-Main-Gebiet, und dort entwickeln wir ungefähr 1 600 Wohneinheiten – für alle Alters- und Einkommensklassen. Das funktioniert in Hanau deshalb so gut, weil Politik und Verwaltung sehr vertrauensvoll mit uns zusammen arbeiten. Das empfinde ich in List übrigens genau so: Ich habe bislang zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, dass die Gemeinde mit uns an einem Strang zieht. Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ronald Benck und allen anderen, die in das Projekt involviert sind, ist ausgesprochen konstruktiv. Mir ist es aber wichtig zu betonen: Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und eines städtebaulich wertvollen Quartiers kann nur dann funktionieren, wenn ich als privater Entwickler insgesamt einen Überschuss aus einem Projekt erwirtschaften kann. Das gilt übrigens nicht nur hier in List.

List zählte noch vor wenigen Jahren zu den touristisch eher wenig entwickelten Inselorten. Mit neuen Hotels, dem Lister Markt, dem kommenden Lanserhof und anderen neuen Projekten hat der Ort eine sichtbare Entwicklung eingeleitet. War diese Entwicklung auch ein Grund für Sie, an diesem Ort zu investieren?

Die positive Entwicklung von List ist aus meiner Sicht noch lange nicht abgeschlossen und sehr erfreulich. Das war für uns aber nicht das entscheidende Kriterium: Wir sind ja in erster Linie Stadtentwickler und als solche daran gewöhnt, langfristige Entwicklungen zu antizipieren. Deshalb sind wir häufig sehr frühe Investoren.

Zunächst haben Sie es mit viel historischem Bestand auf dem Gelände zu tun. Wie werden Sie mit den alten Gebäuden umgehen. Wird alles abgerissen?

Ja, fast alles. Wir werden die fünf quer stehenden ehemaligen Mannschaftsgebäude am Eingang des Geländes erhalten sowie das ehemalige Stabsgebäude am Ende des Exerzierplatzes. Alles andere wird abgerissen.

Nicht nur die Insulaner, auch die oft sehr emotional mit der Insel verbundenen Gäste oder Zweitwohnungsbesitzer verfolgen jeden Grundstücks- oder Immobilienverkauf mit einer Mischung aus Sorge um rücksichtslose Spekulation, die nur weiter zur Entvölkerung der Insel beträgt und dem Wunsch, es sollte etwas für die Insulaner entstehen, für die Stabilität der Sylter Identität als Ort einer einmaligen Natur. Verstehen Sie dieses Anliegen?

Ja, das kann ich gut verstehen. Deshalb haben wir von Anfang an den Fokus des Projektes auf das Insulanerwohnen zu legen. Außerdem achten wir bei unseren Entwicklungen sehr stark auf Vielfalt bei den Wohnformen, städtebauliche Qualitäten, ökologische Aspekte bei der Versorgung und moderne Mobilitätskonzepte. Das werden wir in den kommenden Wochen deutlich machen. Und – ganz wichtig: Wir gehen früh in die Diskussion mit allen Beteiligten und versuchen, durch offene Kommunikation mit Bürgern, Verwaltung und Politik Vertrauen herzustellen und mit unseren Ideen zu überzeugen.

Welche persönliche Beziehung haben Sie zu Sylt?

Ich bin auf der anderen Seite von Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen. Damit kenne ich Sylt natürlich seit vielen Jahrzehnten. Aber seit ich mich beruflich mit dem Dünenpark beschäftigen darf, ist das natürlich noch mal eine ganz andere Beziehung zu der Insel.

Zur Person:

Dr. Marc Weinstock (geb. 1966 in Eutin) studierte Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt am Main und promovierte dort im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Nach beruflichen Stationen unter anderem bei der Commerzbank und PWC war er viele Jahre CEO der HSH Real Estate AG und danach Geschäftsführer bei Morgan Stanley. Seit 2012 ist er geschäftsführender Gesellschafter der DSK/BIG-Gruppe. Weinstock ist Mitglied im Präsidium des Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) und leitete zehn Jahre die Bundesfachkommission Immobilien und Stadtentwicklung im Wirtschaftsrat Deutschland. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner pendelt zwischen Kiel und dem Taunus. In seiner Freizeit fährt er Motorrad, taucht und unterstützt leidenschaftlich die Handballer des THW Kiel und des VfL Lübeck-Schwartau.