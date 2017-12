Jugenderholung auf Sylt : Ungewisse Zukunft für Puan Klent

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:06 Uhr

Puan Klent ist eine der ältesten und traditionsreichsten Einrichtungen für Jugenderholung auf der Insel Sylt. Doch die Gebäude des in den 1920er Jahren aus ehemaligen Militärbaracken umgebauten und anschließend sukzessive erweiterten Ferienlagers eines Hamburger Jugendverbands sind völlig marode. Vor allem das so genannte Mädchenhaus macht den Betreibern Sorgen: Die Decken sind dort teilweise noch mit Sand gefüllt, die ganze Außenhaut ist versalzen, das hölzerne Gebälk völlig morsch.

Um so größer die Freude, als Ende November 2016 die Nachricht kam, der Bund würde einen Zuschuss von 15 Millionen Euro für die dringend notwendige Bausanierung von Puan Klent zahlen. Die Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) hatten sich in Berlin stark gemacht für den Erhalt der fast 100 Jahre alten Anlage. In den Haushaltsberatungen wurde das Geld aus einem Topf des Bundesfamilienministeriums bewilligt, der speziell Baumaßnahmen solcher Jugendeinrichtungen unterstützt.

Anfang September dieses Jahres beschloss dann der Bauausschuss der Gemeinde Sylt, den Flächennutzungsplan für das Gebiet des Rantumer Jugenderholungsheimes zu ändern, damit die Einrichtung auch genehmigungsrechtlich modernisiert werden darf. Um An- und Umbauten sowie sonstige bauliche Veränderungen erlauben zu können, wurden die bisherigen Gebiete „Heide- und Dünenlandschaft“ und „Landwirtschaftliche Flächen“ in ein „Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ‚Erholungsheim‘“ umgewandelt.

Damit seien alle notwendigen Grundlagen geschaffen, um die „Legende der Hamburger Schullandheime“ zu retten, sagt Jörg Simsky. 2018 sollte mit dem Bauen begonnen werden und die Maßnahme zwei Jahre später beendet sein, um am 6. Juni 2020 das hundertjährige Bestehen von Puan Klent zu feiern. „Doch nun wird wohl erst mal nichts daraus, denn die Stiftung Puan Klent musste eine Woche vor Weihnachten Insolvenz anmelden“, teilt der stellvertretender Stiftungsvorstand des Jugenderholungsheims mit.

Als Grund nennt Jörg Simsky die erheblich gestiegenen Zahlungen vor allem im Personalbereich sowie die Planungskosten für die Vorbereitung des „Zukunftsprojekts Puan Klent“. Die überdurchschnittlich hohen Personalkosten seien leider ein bekanntes Sylter Phänomen. Anders als auf dem Festland müsse das Schullandheim „auf der Goldstaubinsel“ bei Löhnen und Gehältern mit dem Niveau von Vier-Sterne-Hotels mithalten. „Das steht im groben Missverhältnis zu den Einnahmen einer sozialen Stiftung wie Puan Klent“, so Jörg Simsky. „Wir haben versucht, von der Stadt Hamburg eine Zuwendung zu erhalten. Ein Termin zur Übergabe des Zuwendungsbescheids wurde jedoch in letzter Minute abgesagt. Bis Dienstag wurde noch verhandelt und wir waren recht zuversichtlich. Aber auch das großzügige Spendenangebot eines Elmshorner Mäzens konnte letztendlich keine Wendung mehr herbeiführen, weil die Sozialbehörde selbst mit einem wesentlich kleineren Betrag als in Aussicht gestellt nicht mehr mitziehen wollte.“

Ob es mit der „Legende Puan Klent“ nach der Weihnachtspause weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Laut Auskunft des Stiftungsvorstands liegt die Zukunft jetzt in den Händen des Insolvenzverwalters. „Wir brauchen zirka 350 000 Euro, um wieder liquide zu sein und den Betrieb überhaupt fortsetzen zu können“, erklärt Simsky. „Das Thema Sanierung werden wir dann erneut angehen.“

Moritz Luft hofft, dass der Betrieb des beliebten Schullandheims fortgesetzt werden kann: „Seit fast 100 Jahren verbringen Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen sowie Familien ihre Ferien in Puan Klent. Das Aus wäre für Kinder und Jugendliche aus Hamburg und vielen anderen Bundesländern, aber auch für die touristische Infrastruktur Sylts ein herber Verlust“, sagt der Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH (SMG).

Sehr persönliche Empfindungen verbindet Ole von Beust mit dem Rantumer Jugenderholungsheim: „Ich habe, wie wohl viele Tausende von Hamburgern, großartige Erinnerungen an Puan Klent. Als Kind und Jugendlicher bin ich häufiger da gewesen und lernte so die Nordsee, die Natur, aber auch die Verantwortung und das Zusammenleben in einer Gemeinschaft zu schätzen“, sagt der frühere Erste Bürgermeister der Hansestadt und jetzige Unternehmensberater. „Ich hoffe sehr, dass Puan Klent gerettet werden kann!“