Kultur auf Sylt : Ungewisse Zukunft für den Friesensaal

Der Verein Kulturhaus Sylt zieht sich aus dem gesamten operativen Geschäft zur Bewirtschaftung, Vermietung sowie der Organisation von Veranstaltungen im Keitumer Friesensaal zurück. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch-Abend wurde beschlossen, den 2011 mit der Gemeinde Sylt geschlossenen Vertrag nicht erneut zu verlängern, sondern zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. Stattdessen will der Verein künftig im Jahr nur noch zirka zwölf Kulturveranstaltungen durchführen, gut angenommene Events wie Yoga-Kurse oder Dance-Workshops sollen darüber hinaus erhalten bleiben. Auch das Programm für 2017 mit Highlights wie den Lesungen der Bestsellerautoren Dora Heldt und Wladimir Kaminer soll wie geplant über die Bühne gehen. Außerdem startet am 11. Juli das Sommerprogramm „Meerkabarett Club“ mit insgesamt 13 Veranstaltungen im Friesensaal.

„Wir wollen, ja wir können nicht länger Pächter des Saals sein. Für uns macht das viel zu viel Arbeit. Vor allem den hohen Verwaltungsaufwand können wir nicht länger wuppen“, beklagte Birgit Damer. Zwar hätte der Verein mittlerweile mehr als 170 Mitglieder, so die 1. Vorsitzende, aber es gäbe zu wenig Aktive, die gerade in der jetzt beginnenden Hochsaison in der Lage seien, sich ehrenamtlich zu betätigen. Aktuell habe aus diesem Grund zum Beispiel die erst im November 2016 neu gewählte Kassenwartin angekündigt, ihr Amt niederzulegen. Der Rückzug aus dem Management des Friesensaals bedeute aber nicht zwangsläufig das Aus für den Verein Kulturhaus Sylt. „Im Gegenteil: Wir wollen quasi zurück zu den Wurzeln, uns wieder auf die eigene kulturelle Arbeit konzentrieren“, sagte Birgit Damer. Dafür bedürfe es jedoch dringend einer Neubelebung des Engagements der Vereinsmitglieder. Alle sollen deshalb in Kürze direkt und ganz konkret per Brief oder E-Mail angesprochen werden. Von den Reaktionen würde es abhängen, ob und wie es weitergehen könne – „so wie bisher, mit zu viel Verantwortung auf immer weniger und auf den immer gleichen Schultern, wird es auf keinen Fall funktionieren“, so die Vereinsvorsitzende.

Ein großes Problem für den Verein, neben dem Aufwand für Organisation und Verwaltung, war stets auch die gastronomische Betreuung der Besucher. Dafür schien mit der Übernahme des Tresen- und Küchenbereichs durch das Bistrorant „Reblaus“ eine Lösung gefunden. Doch kurz vor der Mitgliederversammlung erklärte Inhaber Rainer Berchtold schriftlich, dass „die Reblaus ab 2018 weder als Pächter des Gastrobereiches noch des Friesensaals insgesamt zur Verfügung steht. Leider sind wir personell und organisatorisch nicht in der Lage, diese Aufgabe dauerhaft in der notwendigen Sorgfalt auszuüben und sehen uns deshalb veranlasst, von dieser Verantwortung zurück zu treten. Wir werden uns auch nicht an einer eventuell anstehenden Ausschreibung beteiligen.“ Eine alleinige Ausschreibung der Gastronomie jedoch werde es nicht geben, sagte Birgit Damer. Ebenso seien Pläne vom Tisch, die Profiküche im Kellergeschoss neu auszustatten. Grundsätzlich hofft der Kulturverein auf ein verstärktes Engagement des seit 2016 für den Saal zuständigen Kommunalen Liegenschaftsmanagements (KLM). Gemeinsam mit dem Ortsbeirat soll ein umfassendes Konzept entstehen, um die drei Säulen des Bürgersaals zu erhalten, bestätigte Marcus Kopplin: Durchführung gemeindlicher Veranstaltungen wie Feuerwehrball oder Petritanz, von Kultur-Events unterschiedlicher Anbieter sowie Vermietungen für private Feiern von Insulanern wie Hochzeiten oder Jubiläen. „Wir tragen die technische und gebäudewirtschaftliche Verantwortung für den Saal. Derzeit sind wir dabei, Eckdaten für künftige Nutzungen zu entwickeln“, so der KLM-Betriebsleiter. „Was dann aber tatsächlich im Friesensaal passiert, obliegt letztendlich der Entscheidung der politischen Gremien.“



von Pierre Boom

erstellt am 16.Jun.2017 | 00:55 Uhr