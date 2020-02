Unerschrockene an der Tinnumburg

von Wiebke Stitz

Tinnum | Auch von Sturmtief Victoria ließen sich die Helfer am gestrigen Sonntag nicht bremsen. Rund 20 Freiwillige machten sich mit Profigerät und viel Muskelkraft daran, die Tinnumburg vom Wildwuchs zu befreien. Entsorgt wurde es auf dem Biike Platz gleich nebenan, so dass die Tinnumer Biike in diesem Jahr besonders groß ausfällt. Im Laufe der Zeit hatte die Natur die historische Ringanlage überwuchert und so in ihrer Struktur unsichtbar werden lassen. Mit der Aktion soll sie wieder in das Bewusstsein der Insulaner und Gäste gerückt werden.