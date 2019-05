Unentschieden für Team Sylt

von Julia Lund

14. Mai 2019, 15:30 Uhr

Sylt | Im letzten Heimspiel der Saison kam das Team Sylt am vergangenen Wochenende nicht über ein 4:4 gegen das Team aus Wiedingharde-Emmelsbüll hinaus. Bis zur 95. Minute führten die Inselkicker sogar mit 4:3, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände kam es schließlich zum 4:4 Endstand. Damit kann die Glindmeier-Elf aus eigener Kraft nicht mehr Meister der Kreisklasse B werden und muss auf Schützenhilfe von den anderen Vereinen hoffen.

In der 27. Minute konnten die Sylter einen hoch in den Strafraum gespielten Ball nicht klären und die Gäste staubten zum 0:1 ab. In der 40. Minute fasste Lukas Engel sich ein Herz und zog aus gut 30 Metern mit dem Wind einfach mal ab. 1:1. Noch vor der Pause musste Interims-Coach Matthias Classen verletzungsbedingt schon das zweite Mal wechseln.

Nach der Pause nahm das Team Sylt fahrt auf und wurde in der 59. Minute belohnt. Durch ein Foul an Niels Dassler im gegnerischen Strafraum verwandelte Sascha Scheibe den fälligen Elfmeter zum 2:1. Nach einer schönen Kombination über Links vollendete Niels Dassler den sehenswerten Angriff in der 65. Minute zum mittlerweile hochverdienten 3:1. Anstatt den Zwischenstand zu verwalten spielten die Inselkicker weiter auf Angriff. Dadurch fand sich für die Gäste in der 74. Minute eine Lücke in der Viererkette und es stand nur noch 3:2. Die letzte Viertelstunde ereignete sich kurios. Chancen auf beiden Seiten wurden von beiden Torwärten souverän vereitelt. In der 87. Minute landete ein Gewaltschuss der Wiedingharder im Sylter Tor und es stand 3:3. Aber die Antwort erfolgte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Ein clever gespielter Pass von Kristijan Jordanov durch die gegnerische Abwehr nutze der sich freigelaufene Niels Dassler in feinster Torjägermanier zum 4:3. Ab jetzt hieß es Ergebnis verwalten. Ein Elfmeter, der in der 97 Min. noch zum 4:4 Endstand verwandelt wurde, führte zum Endstand.

Heute geht es für die Sylter zum letzten Spiel der Saison zum TSV Drelsdorf II. Dort müssen drei Punkte her, um auch nach dem letzten Spieltag der Kreisklasse B noch auf dem ersten Platz zu stehen.