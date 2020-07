Und, was halten Sie von der Corona-Warn-App?

Wer nutzt die Corona-Warn-App? Und wie sinnvoll ist die Nutzung der App auf der Insel? Wir haben bei Syltern und Gästen nachgefragt

Für fast alles gibt es eine App – auch für Corona. Seit dem 16. Juni ist die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts für die deutsche Bundesregierung kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich und wurde bereits über 13,3 Millionen mal gedownloaded.

Die App nutzt Bluetooth-Technik, um den Abstand und die Begegnungsdauer zwischen Personen zu messen, die die App installiert haben.



Auf Sylt ist die App sinnvoll





Die Smartphones „merken“ sich Begegnungen – werden Personen, die die Corona-Warn-App nutzen, positiv auf das Coronavirus getestet, können sie freiwillig andere Nutzer darüber informieren. Gerade auf Sylt, wo viele Tagestouristen und Feriengäste aus ganz Deutschland aufeinander treffen, ist die App durchaus sinnvoll.

„Nein, bisher habe ich die App noch nicht runtergeladen. Wir sind hier zum Urlaub machen, die Handys lassen wir die meiste Zeit zuhause. Dafür halten wir uns strikt an alle Maßnahmen und sind nur in unserer Gruppe unterwegs. Leider mussten wir feststellen, dass nicht jeder hier sich an alle Regelungen hält. Das ist wie mit der App – wenn nur die Hälfte mitmacht, hat das wenig Sinn“, findet der 60-jährige Reinhold Buscher.

„Ich habe mir die App runtergeladen, gerade eben wurde mir angezeigt, dass ich in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. So kann ich einschätzen, welches Risiko für mich besteht und habe die Möglichkeit andere zu informieren, falls ich erkranke“, erklärt Anna-Karina (38) aus Frankfurt am Main. „Überall dort, wo viele Menschen untwerwegs sind, wie auch hier, ist es sinnvoll die App zu nutzen, finde ich.“

„Wenn ich irgendwo essen gehe, muss ich meinen Namen, Telefonnummer und Adressdaten ja ohnehin angeben und mich in die Besucherliste eintragen, damit ich im Falle einer Infektion informiert werde. Und auch sonst halte ich mich, wenn ich rausgehe , und beim Einkaufen an alle Corona-Regelungen“, erzählt die 43-jährige Urlauberin Melanie Ziembinski. „Daher habe ich die App auch nicht runtergeladen.“



„Meine Freunde in Hamburg nutzen die App“





„Ich habe die Corona-Warn-App direkt an dem Tag, als sie erschienen ist, installiert, sowie ein Großteil meiner Freundinnen und Freunde in Hamburg auch. Ob mein Freund die App runtergeladen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau“, berichtet die 27-jährige Julia Häseli. „Gerade auf Sylt, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands aufeinander treffen, halte ich die Nutzung der App für wichtig.