Leichte Beute für Polizei : Unbekannter auf Sylt klaut 1900 Euro-Fahrrad und schließt es an

Unklar ist, warum der oder die Täter das teure Elektrofahrrad ausgerechnet an einem so prominenten Ort in Westerland anschlossen.

Westerland | Sein Sicherheitsdenken wurde ihm zum Verhängnis: Ein teures Elektrofahrrad ist am Donnerstagabend in Westerland geklaut und nur wenige Stunden später an prominenter Stelle mitten in der Stadt gefunden worden – allerdings angeschlossen. Der Täter hatte das 1900 Euro teure Gefährt am Treppengeländer vor dem Westerländer Rathaus in Höhe des Casinos mit se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.