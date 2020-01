Unbekannte beschmieren Gedenkstein

Silke von Bremen bittet die Verursacher, sich bei der Polizei zu melden/ Vermutlich keine gezielte Aktion gegen Botschaft der Tafel

Westerland | Rund einen Monat vor seiner offiziellen Einweihung, haben ein oder mehrere Unbekannte eine Gedenktafel nahe des Westerländer Campingplatzes mit einem Graffiti beschmiert. Vermutlich hatten der oder die Täter die an einem Stein angebrachte Bronzetafel an der Kreuzung Stranddünenweg / Dünensteg erst vor Kurzem mit der blauen Farbe besprüht. Die Gedenktafel erinnert an die Opfer der Sylter Wehrmachtsjustiz im Dritten Reich.

Von einer gezielten Aktion gegen die inhaltliche Botschaft der Tafel ist nicht auszugehen. „Ich wünsche mir, dass wir mitgeteilt bekommen, wer das war“, sagt Silke von Bremen, Initiatorin des Gedenksteines. Am Freitag habe sie von der Aktion erfahren und gleich am Sonnabend Anzeige bei der Sylter Polizei erstattet.

„Es wäre sehr mutig, wenn sich jemand meldet, denn ich würde gern verstehen, warum man so etwas macht“, sagt von Bremen. Sie wundere sich über die Tat. Von einem gezielten „Anschlag“ auf den Stein und dem mit der Tafel verknüpften Inhalt geht sie nicht aus. „Hier hat vermutlich nur jemand seinen „Tag“ platziert, auch der Mülleimer rund zehn Meter ist besprayt. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Mülleimer und einer künstlerisch gestalteten Bronzetafel, die auf ein Verbrechen aufmerksam macht.“

Wie man die Tafel aus Bronze reinigen kann, ist der Initiatorin noch unklar. „Das ist sehr ärgerlich, denn wenn man die üblichen Reinigungsmittel oder Sandstrahler anwendet, zerstört man die schützende Patina.“

Der Sylter Polizei ist der auf der Tafel verwendete Tag (engl. = Markierung) nicht bekannt. Ob es weitere, ähnliche Graffitis auf der Insel gibt, war am Sonntag unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Gedenktafel für die Opfer der Sylter Wehrmachtsjustiz im Dritten Reich war im September 2019 angebracht worden. In den letzten Kriegsmonaten wurden auf Sylt Wehrmachtsangehörige hingerichtet. Die Einweihung des Gedenksteins soll dem Vergessen entgegenwirken. Er erinnert an die Opfer der Wehrmachtsjustiz, die erst ab 1998 rehabilitiert wurden.

Die Einweihung findet am Montag, 24.Februar, um 11 Uhr am Gedenkstein in Westerland statt. Auch Dr. Sabine Sütterlin -Waack, Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, wird dann unter den Rednern sei.