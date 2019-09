Unbebaubar, aber begehrt

Mehrere Sylter Grundstücke wurden in Berlin versteigert /

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 17:52 Uhr

Berlin/Sylt | Erneut sind mehrere unbebaubare Grundstücke auf Sylt bei einer Versteigerung in Berlin unter den Hammer gekommen. Für 236 000 Euro wechselte eine malerisch gelegene Fläche am Nössedeich den Eigentümer. Sogar ein Stück Wattenmeer im Naturschutzgebiet fand einen Käufer.

Berlin, Abba-Hotel. Der Kopf von Auktionator Michael Plettner wanderte immer wieder von links nach rechts. Links saß eine Mitarbeiterin des Auktionshauses, die immer wieder die Hand für einen Telefonbieter hob – schon wieder waren die fast fünf Hektar landwirtschaftliche Fläche in Muasem Dikwai um 2 000 Euro teurer geworden. Dann blickte Plettner in den Versteigerungssaal, dann nach rechts. Dort hob ein anderer Mitarbeiter die Hand für einen weiteren Bieter – wieder 2 000 Euro mehr.

So ging das Spiel einige Minuten. Beim Mindestgebot von 149 000 Euro gab es noch mehrere Interessenten, bis es auf einen Zweikampf zulief. Mehrmals hatte Plettner schon „zum Zweiten“ gerufen, sagte: „Letzte Chance“ - und immer ging es noch ein wenig weiter. Bei 236 000 Euro war dann wirklich Schluss – mit Notarkosten, 7,14 Prozent Auktions-Courtage und 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer liegen die Gesamtkosten deutlich über einer Viertelmillion Euro.

Wer der Käufer war, wurde nicht bekannt – verkauft hat die Fläche der Eigentümer. Dieser habe dort viele Jahre Rinder gezüchtet und würde es auch gern weiterhin tun, las Plettner vor, dann auf Basis eines Pachtvertrages. Auf einen großen und sicher wertsteigernden Vorteil hatte der Auktionator auch am Rande der Veranstaltung hingewiesen: Die Fläche ist eingezäunt, und das zu bewerkstelligen und instandzuhalten - das kostet.

Die fünf Hektar am Nössedeich war nicht nur die teuerste, sondern auch die am längsten umkämpfte Fläche am Donnerstagnachmittag. Vier der fünf Grundstücke, die aufgerufen wurden, war dabei gemein, dass man dort außer Landwirtschaft kaum etwas machen darf – auf der fünften Fläche ist nicht einmal das möglich. Alle Flächen liegen im Außenbereich. Meist stehen auch die genauen Grenzen noch nicht fest und müssten vermessen werden.

Dennoch gab es teilweise reges Interesse, wie schon bei zwei anderen Auktionen innerhalb des letzten Jahres (wir berichteten). So wurden 3 357 Quadratmeter zwischen Kampen und Braderup für 50 000 Euro verkauft – das Mindestgebot hatte bei 17 000 Euro gelegen.

Seit 1910, erzählte Plettner werde es von derselben Familie bewirtschaftet, die derzeit eine per Handschlag vereinbarte Pacht von 62 Euro bezahlt. Vier Telefonbieter und zwei weitere im Saal fanden das hinreichend attraktiv, um das Mindestgebot fast zu verdreifachen.

Lediglich einen Bieter gab es für ein dagegen für einen langen Streifen in Wulde, der im Wattenmeer endet und bei Flut unter Wasser steht. Auch im Grundbuch ist es als „Wasserfläche nordfriesisches Wattenmeer“ vermerkt. Für 10 000 Euro hat das Grundstück im Naturschutzgebiet „Braderuper Heide“ und im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet nun den Eigentümer gewechselt.

Zu manchen Zeiten darf es nicht betreten werden – nämlich dann, wenn Vögel brüten. Wirklich machen kann man damit nichts - Plettner nannte am Rande „Besitzerstolz“ als durchaus mögliche Kaufmotivation.

Zwei weitere Flächen in Archsum, die laut Flächennutzungsplan ebenfalls für Landwirtschaft genutzt werden können, kamen fast zum Mindestgebot unter den Hammer. Für 1,6 Hektar sprang der Preis von 40 000 auf 42 000 Euro, für rund 0,7 Hektar von 19 000 auf 27 000 Euro.

Wer die neuen Eigentümer sind, wurde zunächst nicht bekannt – alle „Gewinner“ hatten per Telefon geboten und waren nicht im Saal. Verkäufer waren jeweils alteingesessene Sylter Familien, sagte Auktionator Plettner am Rande der Veranstaltung – mal seien es Erben, die inzwischen in Brandenburg leben, mal seien es auch Einheimische, bei denen Altersgründe eine Rolle spielen.