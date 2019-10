Umweltthemen kindgerecht erzählt

Mit dem Bilderbuch „Die Reise der kleinen Tortuga“ wollen zwei Studentinnen auf die Verschmutzung der Meere hinweisen

29. Oktober 2019, 16:57 Uhr

Sylt/Hamburg | Eine kleine Schildkröte schwimmt durch das Meer, ihr Beinchen hat sich in einem Plastikstück verfangen – mit der Geschichte „Die Reise der kleinen Tortuga“ wollen zwei Hamburger Studentinnen auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen.

Liebevoll erzählt das Bilderbuch die Geschichte der kleinen Schildkröte Tortuga, die sich auf die Suche nach Antworten begibt, um das Rätsel um das Stück Plastik an ihrem Bein zu lösen. Dabei trifft sie auf ihrem Weg auf viele andere Meeresbewohner, die ebenfalls unter den Folgen der Umweltverschmutzung leiden.

„Angefangen hat alles mit einem Seminar an der Uni“, erzählt Jessica Buchheister, die Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Hamburg studiert. „Aufgabe des Seminars war es, ein Kinderbuch zum Thema Friedensbildung und Nachhaltigkeit zu kreieren“, erklärt sie weiter. Das Thema Meeresschutz lag Buchheister als Insulanerin dabei besonders am Herzen. Gemeinsam mit Mirijam Klose und vier weiteren Studienkollegen entwickelte sie die Geschichte der kleinen Tortuga, die im Rahmen des Seminars als Youtube-Video veröffentlicht wurde. „Letztendlich erschien Miri und mir das Projekt zu wichtig, um es ins nichts verlaufen zu lassen“, erzählt die gebürtige Sylterin.

Nach Absprache mit der Seminargruppe, riefen Jessica Buchheister und Mirijam Klose ein Crowdfunding zur Finanzierung ihres Buches ins Leben. Und siehe da: Die jungen Frauen bekamen knapp 10 000 Euro für ihr Herzensprojekt zusammen und ließen eine Erstauflage von 1 000 Exemplaren produzieren. 300 davon wurden bereits verkauft, wie sie stolz berichten. „Von dem Gewinn werden zwischen 25 und 50 Prozent an Ocean-Cleaning-Projekte gespendet“, so Jessica Buchheister.

Und auch in Zukunft soll es weitergehen: „Wir haben für 2020 viele Pläne und Ideen. So denken wir über weitere Bücher nach und planen bereits Lesungen, die man bei uns buchen kann“, berichtet die 27-Jährige. „Wir freuen uns auf alles, was noch kommt.“

Weitere Informationen unter www.diereisederkleinentortuga.de