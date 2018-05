Microdepot auf Sylt : Umweltfreundlich oder viel zu kostspielig?

Die Sylter Unternehmer geben Depots und Lastenrädern keine Chance.

von Ralf Henningsen

04. Mai 2018, 05:30 Uhr

Die Einführung von Fahrradkurieren in der Westerländer Fußgängerzone hat eine Hürde genommen. Der Umweltausschuss entschied in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit, den Vorschlag der Grünen und der Piratenpartei von der Verwaltung prüfen zu lassen.

Die Idee soll den täglichen Lkw-Verkehr in der Friedrichstraße und der Strandstraße reduzieren. Künftig sollen Lieferungen für Hotels, Restaurants und Geschäfte der Innenstadt zunächst in einem Zwischenlager gesammelt werden – Logistikfachleute sprechen von einem „Microdepot“. Von dort bringen Kurierfahrer auf Lastenrädern mit Elektroantrieb die Pakete weiter zu den Adressaten.

Allerdings gibt es Bedenken gegen diese Logistikpläne. Der Verein Sylter Unternehmer (SU) und der Dehoga-Bezirksverband halten das Warenumschlagssystem für nicht realistisch, weil es sich nicht am tatsächlichen Bedarf orientiert.

Das Liefervolumen werde offensichtlich immer noch unterschätzt. Mit einem „kleinen Flachdachgebäude“ sei es nicht getan. Der logistische Aufwand wäre unverhältnismäßig hoch, viel zu personalintensiv und damit zu kostspielig – es würde die Waren verteuern. Gesetzliche Hygienevorschriften müssten eingehalten werden, bei Lebensmitteln dürfe die „Kühlkette“ nicht unterbrochen werden.

Zwischenlager in der Andreas-Nielsen-Straße und am Johan-Möller-Platz würden das innerstädtische Parkplatzangebot weiter reduzieren. Der ökologische Vorteil bleibe zweifelhaft, weil sich für die Lkw lediglich neue Haltepunkte außerhalb der Fußgängerzonen ergäben. Zudem könnten die Lastenräder für Probleme im Fußgängerverkehr sorgen. Schließlich verweisen SU und Dehoga auf die jüngste Onlinebefragung. Demnach möchte die Mehrheit an den aktuellen Lieferzeiten festhalten.