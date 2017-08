Verkehr auf Sylt : Umstrittene Pläne vorerst „auf Eis gelegt“

vergrößern 1 von 1 Foto: stitz 1 von 1

Das Votum des Ortsbeirates war eindeutig: Mit neun zu einer Stimme sprachen sich die Mitglieder des Gremiums am Donnerstagabend dagegen aus, dass die Fußgängerzonen der Innenstadt, wie von Bürgermeister Nikolas Häckel angekündigt, künftig in der Zeit von 21 Uhr abends bis 11 Uhr morgens für Radfahrer freigegeben werden sollen. Der Ortsbeirat könne dies zwar nicht verhindern, sagte Häckel auf Nachfrage der Sylter Rundschau, denn eine gültige Anordnung der zuständigen Verkehrsbehörden für eine Probezeit noch in diesem Jahr läge vor. Er werde dieses „Meinungsbild“ jedoch mit in die nächste Verkehrsschau der zuständigen Behörde des Kreises und der Polizei nehmen, die bereits kommenden Dienstag stattfindet. Erst danach würden entsprechende Entscheidungen getroffen.

Wieder vermindert wurde auf Wunsch des Ortsbeirats jedoch bereits die Zahl der Behinderten-Parkplätze vor der „Alten Post“, weil diese nicht genutzt werden. Geändert werden sollen außerdem die Einschränkungen auf dem „kleinen Parkplatz“ vor dem Bahnhof: Aktuell werden dort sechs Schwerbehindertenparkplätze und zehn Taxenstände vorgehalten. Allerdings halte sich niemand daran, auch die Beschilderung sei widersprüchlich, hieß es auf der Sitzung. „Auch, wenn es nur ein Empfehlungsbeschluss des Ortsbeirats ist, werden wir reagieren und die Taxistände kurzfristig in kostenfreie Kurzzeitparkplätze wandeln“, versprach Häckel.

Während der Sylter Bürgermeister also einige der umstrittenen Verkehrspläne zumindest vorerst „auf Eis gelegt“ hat, brachte der Ortsbeirat am Donnerstag überraschend neue, noch radikalere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Verbesserung der Parksituation in Westerland ins Spiel. Die Sylter Rundschau wird darüber in ihrer Montagsausgabe ausführlich berichten.

von Pierre Boom

erstellt am 25.Aug.2017 | 22:03 Uhr