Überall auf der Welt zuhause

Jasmin Kohlbrecher kam vor zwei Jahren als Direktorin des „Dorint“ nach Sylt / Heute empfängt sie die Gäste zu 60-Jahr-Feier des Hotels

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 18:09 Uhr

Westerland | „Mit diesem Beruf könnt Ihr die Welt entdecken.“ Ein solcher oder ähnlicher Satz fällt alljährlich auf Sylt bei der Freisprechung der Auszubildenden der Berufssparten Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/-mann und Hotelfachfrau/-mann. Eine, die sich diese Empfehlung einst zu Herzen nahm, ist Jasmin Kohlbrecher. Heute Direktorin des „Dorint“-Hotels in Westerland, hat die Wahl-Sylterin zuvor viel von der Welt gesehen.

Eigentlich, schmunzelt die 43-Jährige aus Osnabrück, wollte sie ja Modedesignerin werden. Doch ein Urlaub mit ihren Eltern in einem eleganten Hotel auf Rügen änderte die Berufspläne der Schülerin abrupt: „Die Atmosphäre dort hat mich so beeindruckt, dass ich die Ausbildung zur Hotelfachfrau anstrebte.“

Doch zunächst entschwand die 20-Jährige nach dem Abitur am Ratsgymnasium Osnabrück in die USA, wo sie als Au-pair arbeitete und ihre Englischkenntnisse ausbaute – was sich wenige Jahre später auszahlen sollte. Zurück in Deutschland absolvierte sie im damaligen „Maritim Grand Hotel“ in Hannover die Lehre und arbeitete dort noch während der „Expo 2000“-Ausstellung weiter, wo sie an der Rezeption namhafte Gäste wie Eric Clapton oder Thomas Gottschalk begrüßte.

Nächste Station war das Top-Hotel „Dorchester“ in London – auch hier gaben sich Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Besonders beeindruckt hat Jasmin Kohlbrecher die Begegnung mit Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. „Ein Mann mit einer unglaublichen Aura und Humor. ‚I’m looking for a job – can I help you?‘, fragte er mich augenzwinkernd. Bis hin zu den Pagen gab er sich verbindlich und nahe.“

Und weiter zog es die junge Osnabrückerin in die Ferne: Mit zwei Koffern ging es in ein exklusives Hotel nach Dubai und danach weiter nach Oman. „Die Mitarbeiter in den Hotels stammten aus mehr als 50 Nationen, oft wurden nach Feierabend landestypische Feste gefeiert, die bleibende Eindrücke hinterließen.“

Als Empfangschefin wechselte Jasmin Kohlbrecher dann nach Abu Dhabi, zählte zum ersten Team eines neu eröffneten Hotels direkt an der Formel-1-Strecke, das unter anderem das Ferrari-Team beherbergte.

Im Emirat Katar erlebte die ambitionierte Hotelfachfrau eine weitere Hoteleröffnung mit und fungierte nun als stellvertretende Direktorin. „Das Hotel verfügte allein über drei Ballsäle für insgesamt 1500 Gäste“, nennt sie ein Beispiel für die dortigen Dimensionen.

Noch einmal wechselte Jasmin Kohlbrecher die Stelle, arbeitete im vietnamesischen Hanoi, bevor sie sich eine sechsmonatige Weltreise gönnte. Dann richtete sich der Blick wieder zurück auf Deutschland: Nach mehrjähriger Tätigkeit in Wiesbaden und Hamburg arbeitet sie seit zwei Jahren als Chefin von rund 50 Mitarbeitern auf Sylt und ist hier rundum zufrieden. „Ich habe viel von der Welt gesehen, aber die Sylter Strände mit der angrenzenden Dünenlandschaft sind einfach unvergleichlich.“

Auf der Insel hat sich die gebürtige Osnabrückerin schnell eingelebt. Und punktet mit ihrer zugewandten, freundlichen Art bei den Gästen wie auch den Mitarbeitern des „Dorint“-Hotels. Wenn es die Zeit nach arbeitsintensiven Tagen zulässt, genießt Jasmin Kohlbrecher entspannte Spaziergänge am Ellenbogen oder schwimmt im Freizeitbad „Sylter Welle“. Auf Sylt angekommen – aber immer noch neugierig auf neue Impressionen: Der vergangene Urlaub führte die Hoteldirektorin nach Tirol und der nächste lockt auf die Kanaren.