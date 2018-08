Wenningstedt auf Sylt : Über 200 Feuerwehrleute löschen brennendes Reetdachhaus

Im Hochkamp brennt ein Ferienhaus, die Löscharbeiten dauern an.

von Julia Nieß/Jannik Schappert

06. August 2018, 18:22 Uhr

Winningstedt | Am Montagnachmittag um 16.55 Uhr wurde Feueralarm im Hochkamp in Wenningstedt (Sylt) für ein Haus mit Ferienwohnungen, das unter Reet steht, ausgelöst. Die Feuerwehr sah sich vor Ort mit einer starken Qualmentwicklung konfrontiert. Zudem schlugen Flammen aus dem Dach. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend an, das Feuer sei aber unter Kontrolle, wie die Leitstelle Nord mitteilte. Im Einsatz seien insgesamt neun Wehren mit 206 Brandschützern, auch das DRK Sylt ist demnach vor Ort.

Sylt Connected

Bei dem brennenden Reetdachhaus handelt es sich um ein Gebäude in L-Form, betroffen ist der vordere Teil. Die Einsatzkräfte haben Schneisen in das Reet geschlagen, um den anderen Gebäudeteil zu schützen. Dies sei nach Auskunft der Leitstelle auch gelungen. Um den Brand zu löschen, trägt die Feuerwehr nach und nach das Reet ab, um Glutnester aufzuspüren.

Verletzte gab es nicht. Über das Ausmaß der Schäden konnte die Feuerwehr zunächst keine Auskunft erteilen, die Einsatzkräfte erwarten aber – ähnlich wie bei dem Großbrand in List im April – bis spät in die Nacht beschäftigt zu sein.