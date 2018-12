Sylter Vereinsleben : TSV Westerland zeichnet seine Sportler aus

TSV Westerland ehrte langjährige Mitgliedschaften und herausragende sportliche und ehrenamtliche Leistungen

Westerland | In einer kleinen Feierstunde am ersten Advent ehrte der TSV Westerland Mitglieder, die dem Verein schon langjährig als Mitglieder die Treue halten. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft und damit Treue zum Verein blicken Dalia Tasker, Myriam Köhler, Malte Melius, Lars Horn, Uwe Gerth und Stefan Gerth zurück. Auf 40-jährige Mitgliedschaft und Vereinstreue bringen es die Mitglieder Nicole Callesen, Karsten Callesen, Peter Markussen und Eberhard Rohde. Auf immerhin ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft blicken Mona Gerth, Nicole Henze, Ute Ismer, Heike Lorenzen sowie Ralf Möller zurück. Auf noch weitere fünf Jahre, also 55 Jahre Mitgliedschaft, bringen es die Mitglieder Ingrid Kranz-Kahle, Erika Henze, Rolf Henze und Heinz Heinrichs. Doch noch zwei weitere Mitglieder bringen eine noch längere Vereinstreue zustande, nämlich Jens-Peter Callesen (60 Jahre) sowie Peter Andersen (65 Jahre).

Diese langjährigen Mitgliedschaften, die sich auf das Jahr 2017 beziehen, würdigte der Verein in einer kleinen adventlichen Runde, für die mit der EVS einer der Hauptsponsoren des Vereins die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte. Die langjährigen Vereinstreuen erhielten aus den Händen des Vorsitzenden Hans W. Hansen je eine Urkunde sowie eine Vereinstreuenadel, die Damen zusätzlich einen Blumenstrauß.

Aber auch herausragende sportliche Leistungen, für die der TSV alljährlich Wanderpokale verleiht, wurden gewürdigt. Den Pokal „Sportler des Jahres“ überreichte der Vorsitzende dem Judoka Christopher Scharf, der im Jahr 2017 als Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft neben nationalen Wettkämpfen auch an den Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen hat.

Den Jugendpokal nahm aus den Händen von Christopher Scharf der Judokämpfer Colin Wohlenberg entgegen, der in 2017 Landesmeister der U-15 wurde. Für ihr in 2017 gezeigtes Engagement erhielt aus den Händen von Diplom-Sportlehrer Dieter Kuhlmann die Turnerin Bente Christiansen den Fairness-Pokal. Bente unterstützte tatkräftig den Sportlehrer bei vielen Kinder-Turnstunden („Dieter-Turnen“).

Den Pokal „Sportlichste Familie“ erhielt die Familie Schnittgard (Crissie, Lars, Mariesol und Luis). Der Vereinsgeschäftsführer Stefan Reimers würdigte die Familie, weil alle vier Familienmitglieder seit vielen Jahren aktiv am TSV-Sportlerleben teilnehmen.

Einen weiteren Pokal, nämlich den „Team des Jahres“ überreichte der Vereinsvorsitzende der Handballmannschaft der Frauen, die in 2017 mit nur sechs Minuspunkten drittbeste Frauenmannschaft im Kreis Nordfriesland wurde.

Auch die Verabschiedung einer langjährig für den Verein tätigen Übungsleiterin und Sportlehrerin galt es für den Vorsitzenden vorzunehmen. Mona Gerth (geb. Hirschberger), die im zarten Alter von drei Monaten dem Verein beigetreten und zuvor für 50 Jahre Vereinstreue geehrt worden war, hatte nahezu drei Jahrzehnte lang die Leitung für die Mädchen innerhalb der Sparte Turnen. Sie war sehr viele Jahre die treibende Kraft für die Teilnahme an den Deutschen Turnfesten und wurde selbst 1979 als Aktive achte im Deutschen Sechskampf beim Deutschen Turnfest in Hannover. Für sämtliche Teilnahmen der TSV-Turnmädchen an den Deutschen Turnfesten zeichnete allein Mona verantwortlich und war auch jeweils als Begleiterin dabei. Ein Abschied, der dem Vorsitzenden schwer fiel, denn, so Hansen, „Kompetenz lässt man zum einen sehr ungern gehen und ist zum anderen äußerst schwierig adäquat zu ersetzen.“ Aber ein verdienter Abschied nach so langer ehrenamtlicher Arbeit in und für den Verein, die mit einer Eintrittskarte für ein Musical in Hamburg einschließlich Übernachtung belohnt wurde.

Neben den Mitgliedern, die es zu ehren galt, hatte der Verein auch den Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt und TSV-Ehrenvorsitzenden Peter Schnittgard sowie den Vorsitzenden des Sportausschusses, Stefan Klaus, eingeladen. Der Bürgervorsteher überbrachte die Grüße der Gemeinde und betonte die gesellschaftliche Bedeutung eines von vielen ehrenamtlich tätigen Übungsleitern und Trainern geführten Sportvereins und hob die gute Zusammenarbeit zwischen dem TSV und der Gemeinde hervor. Mit einem Weihnachtsschmaus und dem anschließenden Klönschnack fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.