Sport auf Sylt : TSV empfängt Handball-Allstars

Am 1. September findet auf der Insel ein spektakuläres Handballspiel statt / Tickets sind ab sofort erhältlich

von sr

13. Juli 2018, 05:59 Uhr

Sylt wird dieses Jahr erneut zur Handball-Hochburg: Zunächst trifft am 21. Juli in der Sporthalle des Schulzentrums Landesliga auf Bundesliga, wenn der TSV Westerland den deutschen Rekordmeister THW Kiel zu einem Freundschaftsspiel empfängt (wir berichteten).

Und schon am 1. September geht es munter weiter: Dann präsentiert Fineline Sylt, Agentur für Immobilien und Ferienwohnungen, eine Begegnung zwischen dem TSV Westerland und den Handball-Allstars Deutschland. „Viele prominente Namen versprechen den Zuschauern eine tolle Partie“, freut sich der Fineline-Geschäftsführer Jan Posner – und Organisator Peter Kötting lobt: „Dank der Unterstützung der Agentur sind sehr moderate Eintrittspreise möglich.“

Mit dabei sind unter anderem Heiner Brandt, langjähriger Bundestrainer der Deutschen Männerhandball-Nationalmannschaft, Ex-Torjäger Stephan Kretzschmar vom SC Magdeburg, der mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille errang, sowie weitere deutsche Handball-Legenden wie Pascal Hens, Uli Roth, Michael Roth, Christian „Blacky“ Schwarzer, Daniel Stephan, Olaf Mast und Max Ramota.

„Das ist natürlich einzigartig, mit solchen Stars gemeinsam auf einem Spielfeld zu stehen“, freuen sich denn auch die beiden TSV-Handballtrainer Lars Schnittgard und Olaf Rogge.

Anpfiff ist am 1. September um 16 Uhr in der Sporthalle des Westerländer Schulzentrums (Einlass ab 14.30 Uhr). Karten zum Preis von 11,80 Euro für Erwachsene und 6,30 Euro für Kinder bis zwölf Jahren sind ab sofort online unter der Adresse www.insel-ticket .de sowie in der Geschäftsstelle der „Sylter Rundschau“ in Westerland, Andreas-Dirks-Str. 14 erhältlich. Geöffnet ist montags bis freitags von 8-17 uhr sowie am Sonnabend von 8-11 Uhr. Der Erlös des Ticketverkaufs kommt der Jugendarbeit des TSV zugute.

Im Vorfeld des Spiels wird es eine Talkrunde mit den Handball-Allstars geben, die von R.SH auf Sylt-Moderator Carsten Köthe geleitet wird. Beginn ist am 1. September um 12.30 Uhr in der Westerländer Musikmuschel und sicherlich bietet sich dort auch die Gelegenheit, Autogramme der Handball-Stars einzuheimsen.