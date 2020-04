TSV appelliert an Mitglieder

Vorstand signalisiert Entgegenkommen bei den Beitragszahlungen

02. April 2020, 17:08 Uhr

Westerland | Sport im Verein wäre derzeit vernünftig, um fit zu bleiben – doch der ist im Moment nicht möglich. In einer Pressemitteilung hat sich der Vorsitzende des TSV Westerland, Hans Wilhelm Hansen, an die Öffentlichkeit gewandt. Hansen sprich darin auch das Thema Mitgliedsbeiträge an, das in sozialen Netzwerken derzeit kontrovers diskutiert wird.

„Das Corona-Virus trifft auch den Sport sehr hart und unvermittelt. Es sind die Dinge wie Solidarität, Gemeinschaft und das Erleben von Zusammengehörigkeit, die den Sport im TSV Westerland groß gemacht haben.

Diese Solidarität wünscht sich der TSV in dieser gesellschaftlichen Ausnahmesituation. Auch wünscht sich der Verein, dass ihm seine Mitglieder treu bleiben und die Beiträge gezahlt werden. Damit wird dem Verein dabei geholfen, dass er diese Krise übersteht, in der aktuell kein Sport-, Spiel-, Trainings-und Wettkampfbetrieb angeboten werden darf.“

So werde der Verein Mitte Mai die Mitgliedsbeiträge für das zweite Quartal einziehen, um die Kosten decken zu können, wie die Gehälter für hauptamtliche Sportlehrer und Geschäftsführer sowie Übungsleiter, Versicherungsbeiträge, Miete, Verbandsabgaben und vieles andere mehr.

„Einige Vereinsmitglieder stellen sich zu Recht die Frage, ob sie aufgrund der aktuellen Lage Anspruch auf Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge oder auf Reduzierung des Beitrages für den Zeitraum haben, in dem kein Angebot vorgehalten wird und ob ein Sonderkündigungsrecht greift. Es gibt eine rechtliche Bewertung, die feststellt, dass eine Mitgliedschaft in einem Sportverein nicht daran gebunden ist, dass ein Anspruch auf eine Mindestanzahl an ausgeübten Sportstunden besteht.Ungeachtet dieser rechtlichen Bewertung ist die Moral des Vereins eine andere.

Der Vorstand ist sich darin einig, dass niemand seiner Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen wird, weil es seinen Beitrag momentan nicht zahlen kann. Es ist möglich, den Mitgliedsbeitrag zu senken oder im Einzelfall auszusetzen. Der TSV ist da sehr offen und – wie man so schön sagt – wir können über alles reden. Falls es finanziell zwackt, sprecht Euren Verein direkt an und bittet um ein Entgegenkommen oder fragt, ob es vielleicht möglich ist, den Beitrag eventuell später zu zahlen oder sogar mal auszusetzen“, lautet der Appell des Vorstandes.