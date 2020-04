Trostspender für die Eingegipsten

In unserer Serie „Abseits des Weges“ berichtet Klaus Lorkowski über interessante Sylter Details

07. April 2020

So manches auf Sylt findet wenig oder gar keine Beachtung, liegt es doch ein wenig versteckt von den bekannten Pfaden. Abseits des Weges stößt man unvermutet auf allerhand Sehenswertes. Man muss nur auf Entdeckungsreise gehen. Es lohnt sich.

Heute geht es weit hinein in das sich in die Länge ziehende Areal der Westerländer Nordseeklinik. Im hinteren Innenhof steht Alfred Schmidts 1984 entstandene Stahl-Skulptur. Sie trägt die Bezeichnung „Am Ziel“ und ist ein Werk voller zukunftsgewandter, fortschreitender Dynamik. Gefertigt wurde sie von dem Metallbildwerker Schmidt in seiner Kunstschmiedefirma im holsteinischen Trappenkamp.

Die Beine, angewinkelt oder weit ausschreitend, sind zum Sprung und zu schnellem Lauf bereit. Kopf und Arme recken sich kraftvoll in die Höhe, vermitteln Lebensfreude und ungebremsten Optimismus. Es scheint, als solle das Statische, das die Benennung des Werkes suggeriert, durch all diese Bewegungen augenblicklich widerlegt werden.

Warum nur kommt mir gerade jetzt das alte Lied „Sprung auf und in das Leben, ihr jungen Kameraden“ in den Sinn? Vor Jahrzehnten sangen wir es als Schüler in der evangelischen Jugend und Pfadfinderschaft, später dann noch als Studenten. Dieses dem legendären Fahrtenliederbuch Mundorgel entlehnte Lied.

Für unsere Gegenwart mit ihren derzeit mehr als schwierigen Zeitumständen mag Schmidts Kunstwerk vielen eine Zumutung, gar Ärgernis sein. Gebunden an Haus und Wohnung (oftmals auf engstem Raum), belegt mit vielerlei Kontaktbeschränkungen oder alltäglichen Auflagen für Jung und Alt spricht diese Dreiergruppe (einzig Familien wäre solch eine Zusammenkunft derzeit erlaubt) geradezu Hohn. Alle Drei sind in sportlichem Spiel vereint, schwingen sich über den Boden hinweg, als seien sämtliche physikalischen Gesetze aufgehoben. Diese durch die Kunst als mediales Objekt vermittelte Botschaft von der Leichtigkeit des Seins, als sei das Leben ein einziger unbeschwerter Tanz, mag uns allen in Zeiten einer immer erbarmungsloser wütenden Pandemie Trost und Hoffnung geben. Hoffnung darauf, dass bei aller „Wirrnis dieser Zeit“ der Tag kommen wird, an dem auch wir als momentan „Gebundene und Gefesselte“ den Sprung ins Leben wieder unbeschwert wagen dürfen.



Übe Dich in Geduld





Ein anderer Gesichtspunkt aber darf hier nicht vergessen werden. Er ist wohl der wesentlichste. Es geht nämlich auch und vor allem um den psychologischen Effekt dieser Skulptur, die ihren Platz inmitten eines Ortes von Kranken und auf Geneseung hinarbeitenden Patienten gefunden hat. Zu ihnen, den Eingegipsten, Bandagierten und mit neuen Gelenken und oder Gliedmaßen Versehenen, spricht das Kunstwerk seine aufrichtende, motivierende Sprache: Warte ab und übe dich in Geduld! Deine Stunde kommt, in der du am Ziel aller Mühen und Erwartungen bist. Ist deine Genesungs- und Rehabilitationsstrecke zu Ende, wirst du wieder altvertraute oder ganz neue Wege gehen können. „Wo der Weg zu Ende ist, ist des Wegs Beginn“ – so dichtete einst Manfred Haumann. Und das gilt für uns alle.