Sylter Musikszene : Tropische Temperaturen und heißer Rock

Bei der neunten Auflage des kleinen Sylter Festivals „Muschelrock 2019“ spielten TaDa, Mungo Park und You’ll be mine an der Promenade.

von shz.de

30. Juni 2019, 17:34 Uhr

Westerland | Strahlender Sonnenschein und fast schon tropische Temperaturen, dazu ein facettenreiches Musikprogramm vor traumhafter Strandkulisse: Mitten in der Festival-Saison startete mit dem Muschelrock auch wieder das kleine Sylter Festival, das sich mittlerweile einen festen Platz im sommerlichen Veranstaltungskalender der Insel erarbeitet hat.

Das Musikprogramm in diesem Jahr hätte vielfältiger nicht sein können und lockte wie immer unzählige Sylter und Gäste auf die Zuschauerbänke vor der Musikmuschel an der Westerländer Strandpromenade. Veranstaltet wird dieses musikalische Sylter Sommer-Highlight vom Verein Sylter Bands, dessen zweiter Vorsitzender Ron Glauth das Publikum pünktlich um 18 Uhr bei bestem Wetter begrüßte.

Den Anfang machte das Duo „TaDa“ – Tanja Berkhahn am Klavier in Kombination mit der Stimme von Dana Zirk-Brandt zauberten dem Publikum mit gefühlvollem Pop und bezaubernden Musical-Stücken von Anfang an ein Lächeln ins Gesicht. Ihnen folgten die fünf Jungs der Sylter Kultband „Mungo Park“: Scan Maron (Schlagzeug), Jörn Radzuweit (Gitarre, Gesang), Peter Petzold (Saxophon, Gesang, Percussion), Simon Christiansen (Bass) und Sascha Huth (Gitarre) sind allesamt Urgesteine der Sylter Musikszene. Mit ihrer stimmungsvollen Rockmusik, die an Udo Lindenberg und andere Rock-Legenden erinnert, heizten sie dem Publikum gleichermaßen ein wie die Sommersonne. Gegen 20 Uhr wurde es dann noch eine Spur lauter: Tom Schwichtenberg (Gesang), Kim Reichhart (Gitarre), Pav Stanev (Schlagzeug) und Martin Oswald (Bass) von „You’ll be mine“ gewannen 2018 bereits den Henner-Krogh-Preis und brachten neben ihrem Synthie-Rock auch gleich die eigene Fangemeinde mit zur Musikmuschel.

Neben dem alljährlichen Muschelrock sorgt der Verein Sylter Bands als insulares Musikernetzwerk für Workshops und Auftrittsmöglichkeiten für Sylter Musiker und Bands. So bieten die regelmäßig stattfindenden offenen Bühnen musikbegabten Syltern die Möglichkeit, sich zu präsentieren und auszuprobieren. Neu ist der regelmäßige Musikerstammtisch, der in Zusammenarbeit mit Norbert Scheewe von der Musikschule und Jörn Ingwersen im „Kleinen Musiktheater“ in der Westerländer Musikschule stattfindet und die Inselmusiker untereinander vernetzen soll. Weitere Infos hierzu gibt es auf der Webseite der Sylter Bands unter www.sy-ba.de.