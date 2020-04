Trauer um Hotelier Kai Richter

Avatar_shz von Michael Stitz

15. April 2020, 16:44 Uhr

westerland | Vor fast zwei Jahren wurde Kai Richter auf Sylt vielen bekannt. Damals übernahmen er und sein Geschäftspartner Jörg Lindner mit ihrer „12.18. Unternehmensgruppe“ das Westerländer Traditionshotel Stadt Hamburg.

Zuvor hatten Richter und Lindner auch den Alten Gasthof in List erworben und mit großem Aufwand liebevoll renoviert und zu neuem Leben erweckt. Sylt, das machte Kai Richter in vielen Begegnungen und Gesprächen immer wieder deutlich, bedeuteten dem Düsseldorfer Unternehmer mehr als nur ein Ort für lukrative Investitionen.

Sylt „fühle ich mich sehr verbunden. Hier will ich so oft wie möglich sein“. Mit dem Stadt Hamburg verband ihn eine eben solche Begeisterung, wusste er doch um den besonderen Wert dieses Hauses, die Verbundenheit des Hotels mit der Geschichte der Insel. Wie jetzt erst bekannt wurde, starb der 1967 geborene Kai Richter am 7.April nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Töchter.