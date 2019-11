Trauer um ein altes Haus

Avatar_shz von shz.de

28. November 2019, 14:34 Uhr

Westerland | Keitum ist fraglos schöner als Hörnum, wer durch Mögeltondern einen Bummel macht, wird sich wohler fühlen als in der Großen Bergstraße von Altona und selbst die Rekonstruktion des Berliner Schlosses zeigt es: Historische Architektur hat eine wichtige Bedeutung, die über das geschichtliche hinausgeht.

Trotz dieses Wissens ist der vergleichsweise karge Bestand an historischen Häusern auf Sylt gefährdet.

Dieses Mal hat es eines der ältesten Häuser von Westerland erwischt. Nur wenige werden das kleine Haus kennen, das versteckt im Brönswai liegt. Als es im Jahre 1993 zum Verkauf stand, wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Klein und giebellos, davon gab es damals auf der Insel nur vier Häuser.

Jetzt wird es in Kürze abgerissen werden und es ist immer dasselbe: Die tödliche Mischung für alte, pflegebedürftige Gebäude sind fehlendes Verständnis für Geschichte, Gleichgültigkeit, mangelnde Kommunikation und ausgeprägter Geschäftssinn von Eigentümern, Maklern oder Bauunternehmern.

Und wer auf Sylt in diesen Fällen auf das Denkmalschutzamt hofft, wird eines besseren belehrt, wie uns die Beispiele Denghoog und Tinnum Burg zeigen.

Es scheint eine müßige Frage zu sein, warum Menschen sich ein altes Haus kaufen, wenn sie eigentlich einen Neubau wollen? Und dass ein Gebäude, dem man ein Vierteljahrhundert lang die nötige Pflege verwehrt, irgendwann nicht mehr zu retten ist, ist jedem klar.

Man kann um alte Gebäude ähnlich trauern, wie um einen Menschen. Und was macht man bei der Beerdigung? Man erinnert sich an das, was war:

Der alte Staven (Hausplatz) liegt in Osterende, wie dieser Teil von Westerland einst hieß. Er soll schon im 16. Jahrhundert bebaut gewesen sein. Im Mauerwerk befinden sich Ziegelsteine, die wahrscheinlich von der untergegangenen Eidumer Kirche stammen. Und es gibt die Vermutung, dass nach dem Untergang von Eidum der Pastor zuerst in diesem Haus lebte.

Bei Ausschachtungen westlich des Baus hat man Reste eines mit Steinen belegten Weges gefunden, der früher zur untergegangenen Eidumer Kirche geführt haben soll.

Da regelmäßige Aufzeichnungen wie Steuerlisten und Volkszählungen erst im 18. Jahrhundert beginnen, ist nicht klar, wer die ersten Besitzer des Hauses waren. Im Jahre 1745 ist es jedenfalls der aus Jütland stammende Matthies Mochels (1720-1781). Er war Schneider und im Jahre 1744 heiratete er Giede Matthiesen (1711-1796) geb. Rickert Godberts. Im Todesregister erfährt man über sie:

„Giede Matthiesen, weiland Richard Godberts und Dorothea, geborne Carstens in Wiedingharde eheleibl. Tochter. Geboren d. 11ten Mai 1711. 1713 zogen ihre Eltern nach Sylt, wurden in Keitum wohnhaft, wo sie denn erzogen wurde. Verehelicht 1743 an weiland Matthies Michels aus Jütland. In der Ehe gelebt 38 Jahre, im Wittwenstande 15 Jahr. Hinterläßt 2 Töchter 1) Else, unverheirathet, 2) Giede, verheirathet an Lorenz Hennings hier in Westerland, bey welchen sie in ihrem 15 jährigen Wittwenstande ihre Verpflegung genoß. Alt 85 Jahr u. 5 Tage.“

Was das Todesregister nicht erzählt, ist, dass Giede sechs Kinder hatte: ein Sohn ist mit nur 20 Jahren zur See geblieben, die anderen zwei Töchter starben im Wochenbett.

Und auch mit ihrem Mann, der, wie man oben lesen kann, 15 Jahre vor ihr starb, hätte man nicht tauschen mögen.

Der damalige Pastor Johann Friedrich Johannsen notiert ausführlich sein Ende:

„12 Jahr vor seinem Ende schwoll eins seiner Beine und dieser Geschwulst nahm beständig zu, so, daß er 13 Wochen vor seinem Tode zu Bette liegen mußte. Diese Zeit brachte er zu, wie ein Lazarus unter den heftigsten Schmerzen, unter welchen er eine seltene Geduld erzeigte, und sehnte sich, doch mit Unterwerfung unter den Willen Gottes nach seiner Auflösung, welches Verlangen der Herr dann auch ihm gewähret den 26 September, da er 61 Jahr und 6 Tage gelebet hatte.“

Spätere Eigentümer sind Peter Lorenzen (1765-1805) und der Seefahrer Peter Erk Peters (1798-1865)

Peter Erk Peters war mit 16 Jahren, gleich nach seiner Konfirmation, Seefahrer geworden. Hatte einst ferne Länder bereist und besteigt am 5. November 1865 in Altona ein Schiff nach Sylt.

In den Protokollen der Strandvögte ist zu lesen: „Am 10. November 1865 strandete der Sylter Schiffer H. J. Hansen mit seinem Schiff, das mit Stückgütern nach Sylt bestimmt war, bei Hörnum. Die ganze Besatzung, drei Mann, kam ums Leben. Am Sylter Strand wurde nur eine Leiche und eine aufgebrochenen Seekiste geborgen.“

Die Familie von Peter Erk Peters hatte Glück im Unglück, immerhin konnte sie ihren Vater und Ehemann beerdigen, nur vier Tage vor seinem 67. Geburtstag.

Seine Tochter Hedwig Erk Peters (1831-1896) erbt das kleine Haus und in der Folge wird es in der Familie bleiben, es folgen als Hausbesitzer sein Enkel und seine Urenkelin, auch Hedwig genannt.

Nach ihrem Tod wird das Haus Anfang der 1990er Jahre von der Familie verkauft.

Der Name Hedwig, verrät Wikipedia, kommt aus dem Althochdeutschen (Haduwig) und setzt sich aus hadu, „der Kampf, die Schlacht“ und wig, „ringen, der Kampf, der Krieg“ zusammen.

Nun, diese Schlacht ist verloren, wieder ein altes Haus weniger.