Hotel Stadt Hamburg : Traditionshotel steht vor Besitzerwechsel

Das älteste Hotels auf Sylt geht an die „12.18. Investment Management GmbH“.

von Michael Stitz

30. August 2018, 12:32 Uhr

Nein, auf Nachfrage unserer Zeitung wollte Harald Hentzschel sich am Donnerstagvormittag zunächst nicht zum Verkauf seines Hotels „Stadt Hamburg“ äußern. Die Sylter Rundschau hatte die Nachricht exklusiv aus zuverlässigen Quellen erfahren. Am Nachmittag dann die Bestätigung: Der Verkauf des ältesten Hotels auf Sylt, das weit über die Insel hinaus einen exzellenten Ruf genießt, wird an die „12.18. Investment Management GmbH“ von Kai Richter und Jörg Lindner erfolgen.

Die Lindners sind auf der Insel keine Unbekannten, haben sie doch erst im Juni die Neueröffnung vom „Alten Gasthof“ in List gefeiert. Dem zum Kauf stehenden Gasthof drohte der Abriss. Doch „bereits bei unserem ersten Besuch hat uns der Charme des Alten Gasthofs in seinen Bann gezogen. Diesen Flair zu erhalten und ihn mit ungewöhnlichen Akzenten zu versehen, war uns ein zentrales Anliegen“, sagte damals Kai Richter.

Mit dem „Stadt Hamburg“ übernimmt „12.18.“ ein nicht nur sehr nobles, luxuriöses „kleines Grand Hotel“, sondern auch ein überaus beliebtes Haus. Erst vor knapp zwei Jahren eröffnet das „Stadt Hamburg“ eine Bar, die sich mit ihrem urbanen Ambiente schnell auf der Insel zu einem Lieblingstreff bei Bar-Freunden entwickelt hat. Die Geschichte des Hauses ist Teil der Sylter Historie als elegantes Seebad. Der Verkauf des mit viel Herzblut und ausgeprägtem Stilbewusstsein von der Familie Hentzschel bereits in der dritten Generation geführten Hotels dürfte mit dem Alter des Eigner-Ehepaares, Moni und Harald Hentzschel, begründet sein. Der Sohn des Ehepaares ist erfolgreich in der IT-Branche tätig, eine Weiterführung als Familienbetrieb ist damit ausgeschlossen.

Die rund 100 Mitarbeiter werden übernommen; auch der langjährige Hoteldirektor Hanns-Christian Wirsich wird das Fünf-Sterne-Hotel weiterhin führen. Zum 1. September erfolgt die operative Übernahme des Betriebs, der ohne Unterbrechung fortgesetzt wird. Umfangreiche Renovierungen des 1869 erbauten Hotels seien angesichts des guten Gebäudezustands nicht vonnöten.

Schaut man auf die Philosophie von „12.18.“, scheint die Übernahme des Hotels perfekt zu passen. Über sich selbst schreibt die Investment-Gesellschaft: „Wir sind Experten für hochklassige Investments im Bereich Hotel- und Ferienimmobilien, ausgewiesene Spezialisten für die Bereiche Investment, Development und Asset Management aus einer Hand. Als eigentümergeführtes Unternehmen verfügen wir über umfangreiche Erfahrung in der Hotellerie.“