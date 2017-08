Gästestatistik : Tourismus aus dem Kaffeesatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Swen Pförtner 1 von 1

Das Statistikamt Nord vermeldete am Dienstag Rekordzahlen im Tourismus, der Wirtschaftsminister frohlockte: Die Zahl der Übernachtungen im nördlichsten Bundesland sei im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,8 Prozent gestiegen. Für Sylt wurde eine Steigerung im ersten Halbjahr um 6,3 Prozent genannt. Doch Sylt-Marketing-Chef Moritz Luft warnt davor, solchen Zahlen zu viel Bedeutung beizumessen. Wichtig sei ein Blick hinter die Statistik.

Bei dem Zahlenwerk der Hamburger Statistikbehörde handele es sich nur um Ergebnisse einer Teilgesamtheit. Nicht berücksichtigt seien zum Beispiel private Beherbergungsbetriebe mit weniger als zehn Betten. Dabei sei gerade der Tourismus in Schleswig-Holstein stark von Privatvermietern geprägt. Zuverlässige Gesamtzahlen gäbe es erst, wenn die Gäste- und Kurkarten ausgezählt sind.

Die positiven Zahlen aus dem Land profitierten unter anderem von zwei Ursachen – einem höheren Bettenangebot, das kurzfristig auch die Nachfrage stimuliert, und den späten Feiertagen. Je später Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten im Kalender stehen, desto günstiger ist das Wetter und damit die Reisefreudigkeit der Gäste. Landesweit sei die Übernachtungszahl in diesen Monaten um 5,1 Prozent gestiegen, erläutert Moritz Luft mit Blick in die Statistik.

Der Sylt-Marketing-Chef betont auch, dass die Übernachtungszahlen deutscher Gäste landesweit um 5,4 Prozent gestiegen seien, die der ausländischen Gäste aber nur um 2,4 Prozent. Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) konzentriere sich im Auslandsmarketing auf die Quellgebiete Dänemark, Österreich und die Schweiz. Während die Übernachtungen dänischer Besucher um 2,0 Prozent und die Schweizer Besucher um 3,4 Prozent zulegen konnten, schrumpfte die Zahl österreichischer Gäste im Land um 5,1 Prozent. In den Augen des Sylter Touristikers ein deutliches Signal an das Land und seine Marketingagentur, in Österreich schnell stärker aktiv zu werden.

Die veröffentlichte Statistik weist auch aus, dass Sylt stärkere Zuwächse erzielte als die Nachbarinseln Föhr und Amrum. Augenzwinkernd mutmaßt Moritz Luft, dass die Anfang des Jahres in diversen Ballungsräumen durchgeführte Sylt-Kampagne „Von Turm zu Turm“ einen Beitrag dazu geleistet habe. Doch Rückschlüsse auf derartige Werbewirksamkeiten ließen sich überhaupt nur sehr bedingt, und wenn auch erst zum Ende des Jahres ziehen.

Ziemlich viel Kaffeesatzleserei – selbst für einen Marketingexperten, der gewohnt ist, aus solchen Zahlenwerken Entscheidungen abzuleiten. Bleibt also die Frage, wer letztlich von solchen Verlautbarungen profitiert. Moritz Luft ist der Ansicht: „Es dient vielleicht am ehesten der Profilierung eines Wirtschaftsministeriums und seiner Marketingagentur, sich mit solchen Statements auf die Schultern zu klopfen.“ Erfolgsmeldungen machten sich innerhalb von Legislaturperioden immer gut – unabhängig davon, welche negativen Auswirkungen die Zahlen aber gleichzeitig mit sich bringen.

Denn wenn es diesen Nachfrageaufschwung gibt, dann muss nach Ansicht des SMG-Chefs auch die Infrastruktur adäquat mitwachsen. Bahn und Straße seien heute schon, auch zum Teil außerhalb der Saison, bis an ihre Grenzen belastet. Mitwachsen müssten auch die Zahl der Beschäftigten und die Ausstattung der Herbergen, um die Qualitätserwartungen der Gäste weiterhin auf Premiumniveau erfüllen zu können. Dabei sei es mittlerweile schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden, als neue Gäste.

Sein Fazit: „Unvollständigen Wasserstandsmeldungen wie diesen sollte nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden.“ Vielmehr bereiten ihm aktuell einige andere Entwicklungen Kopfzerbrechen – wie es bei Air Berlin weitergeht, auf der Marschbahnstrecke allgemein, bei der Fahrradmitnahme in der Regionalbahn, bei den Autozügen. „Sich im Tourismus also nur auf Übernachtungszahlen zu konzentrieren, ist zu kurz gedacht.“

von Ralf Henningsen

erstellt am 24.Aug.2017 | 04:24 Uhr