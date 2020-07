Zeugen rufen Sylter POLIZEI : Torkelnd ins Auto eingestiegen

23jähriger Fahrer aus Hamburg musste sich einer Blutprobe stellen.

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 11:05 Uhr

Kampen | Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zum Sonntag um 4.18 Uhr die Polizei gerufen, weil sie im Kampener Riperstig mehrere torkelnde junge Leute beobachtet hatten, die in ein Auto stiegen. In der Kurhausstraße konnte die herbeigerufene Polizei das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer, ein 23jähriger Hamburger, lehnte aber einen Alkoholtest ab. Er wurde zur Blutprobe gebracht, teilte die Polizei mit. Das Ergebnis steht aber noch aus.