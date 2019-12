Top-Rehakliniken auf Sylt

Asklepios Nordseeklinik zählt erneut zu den besten Rehakliniken Deutschlands

von Anja Werner

16. Dezember 2019, 12:22 Uhr

Westerland | Die Asklepios Nordseeklinik Westerland gehört nun zum vierten Mal in Folge zu den Top-Rehakliniken Deutschlands. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Nachrichtenmagazins Focus. Für die Auflistung entwickelte das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) ein Bewertungsschema speziell für die Qualität von Rehakliniken – für die Fachbereiche Orthopädie, Psyche, Neurologie, Sucht, Krebs, Herz, Geriatrie, Diabetes, Rheuma, Lunge und Gastroenterologie.

„Wir freuen uns zum nunmehr vierten Mal als eine der Top-Rehakliniken Deutschlands ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Thomas Piefke, Geschäftsführer der Asklepios Nordseeklinik und Verantwortlicher für den Reha-Bereich. „Diese Auszeichnung zeigt die hohe Versorgungsqualität unserer Klinik, die laut Focus durch eine besonders hohe Reputation in Fachkreisen und mit einem vielfältigen medizinischen Angebot überzeugt. Der kontinuierliche Ausbau unserer Angebote und Leistungen sowie die exzellente Arbeit aller Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte und anderen Mitarbeitern sind maßgebende Indikatoren für die positive Entwicklung und den Erfolg der Klinik“, so Piefke weiter.

Erstmals wurde die Asklepios Nordseeklinik in diesem Jahr auch im Fachbereich Lunge ausgezeichnet, welcher im letzten Jahr neu in die Focus-Bewertung aufgenommen wurde. Im Fachbereich Onkologie gehört unsere Klinik seit 2017 zu den Top-Rehakliniken in Deutschland.

„Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir unsere Expertise im Bereich der Tumornachsorge weiter ausgebaut. Mit der neuen Abteilung internistische Onkologie können wir neben der Behandlung und Beratung von gynäkologisch-onkologischen Erkrankungen nun auch Patienten mit anderen Krebserkrankungen rehabilitieren, zum Beispiel nach Magen-, Darm- oder Schilddrüsen-Tumoren. Unsere Patientinnen und Patienten profitieren von der hohen Expertise und der hervorragenden Infrastruktur der Nordseeklinik, die eine Akutklinik mit einer Rehabilitationsklinik vereint. Damit bietet die Nordseeklinik den Patienten auch während einer Anschlussheilbehandlung direkt nach der akutmedizinischen Behandlung die Sicherheit einer umfassenden medizinischen Betreuung“, so Piefke.

Ausgangspunkt der Focus-Studie ist die Befragung von Klinikärzten, niedergelassenen Medizinern, Patientenverbänden, Vertretern indikationsbezogener Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeitern in rund 1 500 Akut-Krankenhäusern. Zu den weiteren Daten, die erhoben wurden, zählen zum Beispiel die Ausstattung, das Service-Angebot, Hygienemaßnahmen und die Qualitätssicherung. Am Ende wurden 493 Rehabilitationskliniken in die Listen „Top-Rehaklinik 2020“ aufgenommen.