Tom Novy rockt die MS Koi

Wenn die MS Koi ruft, kommen selbst die partyverwöhntesten Sylter gerne mit an Bord. Wenn dann noch DJ Tom Novy die Beats vorgibt und die Sonne strahlt, kann die Devise nur Vollgas lauten. In wahrer „Sylt meets Ibiza“-Manier wurde getanzt, gelacht und gefeiert, bis die leuchtend rote Kugel am Horizont abtauchte. Gleich zu Anfang heizten die Sylter Jungs von Zweimusik der Meute gehörig ein. Tom Novy klatschte gekonnt ab und lieferte ein Set ab, welches sich gewaschen hatte. Als ob man den Winter über nur auf diesen Saisonauftakt gewartet habe, explodierte die Stimmung und sowohl Syltgäste als auch Einheimische zeigten klar, warum Pfingsten immer noch eines der wichtigsten Eventwochenenden auf Sylt ist. Genau solche Parties braucht die Insel, um auch für jüngere Gäste attraktiv zu bleiben.

von Anja Werner

erstellt am 06.Jun.2017 | 17:28 Uhr