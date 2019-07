Ehrenamt auf Sylt : „Toll, was der Verein alles auf die Beine stellt“

Morsumer Kulturfreunde begeisterten Insulaner und Urlaubsgäste mit einem äußerst gelungenen Piraten-Kinderfest.

von shz.de

MORSUM | Strahlende Gesichter bei rund 300 Kindern und am Ende des Tages auch bei Tanja Schlüter und Maite Nielsen: Die beiden Organisatorinnen vom Kinderausschuss der Morsumer Kulturfreunde zeigten sich rundum zufrieden mit dem Verlauf des großen Piraten-Kinderfestes im und am Muasem Hüs.

Den Auftakt machte die Marionettentheater-Gruppe der Sölring Foriining mit dem Stück „Skit bi Strön“. Rund 40 Kinder nebst Eltern verfolgten gebannt die Marionetten, die am Strand Plastikmüll sammelten und dabei auch noch die Möwe Emma von einer Schlinge befreien. Munter weiter ging es danach an etlichen Spielstationen. Ob das Basteln von Piraten-Accessoires mit Seeräuber-Käpt’n Heiner Gilde, Diamanten-Fischen, Barfuß-Pfad, das Rollen in Riesenbällen und vieles andere mehr – für die Kinder gab es jede Menge zu tun. Gleich vier Mal musste Pirat Holger Sturm mit dem Nachwuchs auf Schatzsuche gehen, bis die mit Süßigkeiten gefüllte Schatzkiste entdeckt wurde. Viel Zulauf auch bei der Malgruppe der Kulturfreunde, wo die Kinder Sparschweine in Gestalt von Piraten, Schweinen und Teddybären bemalten. Ebenso kreativ ging es bei den Weberinnen zu, wo Mädchen und Jungen an speziellen Kinder-Webstühlen zum Beispiel kleine Schals fertigten.

Rund 30 Helfer hatten beim Kinderfest alle Hände voll zu tun – darunter auch Eberhard Eberle, Kulturfreunde-Vorstandsmitglied und mit 81 Jahren der älteste Helfer. Er wachte am Barfußpfad, während seine beiden Enkelkinder die Festwiese erkundeten. Viel Anerkennung für die Morsumer Kulturfreunde gab es nicht nur für das spielerische Angebot, sondern auch dafür, dass alles kostenfrei war. „Das Fest ist echt ein Knaller, wir kommen jedes Jahr“, sagte Matthias Strasser, Chef des Erlebniszentrums Naturgewalten in List. „Ich bin begeistert. Toll, was dieser Verein hier heute alles auf die Beine stellt“, lobte auch Urlauberin Karina Luber aus Berlin, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen war.