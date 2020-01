Tischtennis wieder ganz groß

Avatar_shz von shz.de

08. Januar 2020, 16:01 Uhr

Sylt | Am kommenden Wochenende wird der Tischtennissport hier auf der Insel wieder ganz großgeschrieben. Denn die Tischtennisgemeinschaft Sylt Ost (TTG) lädt wieder zur deutschlandweit ausgeschriebenen Inselmeisterschaft ein.



Jubiläum: 40. Inselmeisterschaft





Jedes Jahr am 2. Januar Wochenende fliegt der kleine weiße Plastikball durch die Halle des Sportzentrum Sylt-Ost. Nunmehr zur 40.Wiederholung worauf die TTG sehr stolz ist. Im Jubiläumsjahr gibt es wieder eine Player´s Party worauf sich schon alle freuen. Wer zuschauen möchte darf gerne ins Sportzentrum Sylt-Ost kommen.

Es sind Spieler bis zur Regionalliga vertreten und die haben schon was drauf. Finalspiele werden bei den Senioren am Freitag gegen 21:30 Uhr erwartet. Am Sonnabend bei der Elite hoffen wir die Finalspiele um 18:30 Uhr zu sehen. Und am Sonntag wird es dann so gegen 14 Uhr sein. An diesem Wochenende sind weit über 200 Spieler und Spelerinnen aus ganz Deutschland angereist.

Das Organisationsteam um Roger Laß, Sascha van der Haar, Melanie Schmitz und Stefan Retzar freuen sich auf viele Zuschauer.